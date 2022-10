Senato, da Salvini a Pera: big, ritorni e new entry

Al via alle 10.30 la prima giornata d’Aula di Senato a Palazzo Madama. Entrano velocemente dall’ingresso principale di Corso Rinascimento i neo senatori eletti. Volti noti come Matteo Salvini, Matteo Renzi - che oggi dovrà anche eseguire le procedure di accredito -, Dario Franceschini, Paolo Sisto, Maurizio Gasparri, Carlo Calenda, Stefano Patuanelli, Gianfranco Miccichè, Marcello Pera, Maria Elisabetta Casellati; il virologo Andrea Crisanti. Arrivato anche Silvio Berlusconi.

Tra i parlamentari in arrivo anche qualche familiare. "I posti in tribuna sono infatti garantiti in base alla consistenza del gruppo parlamentare, il M5S ha 12 posti in tribuna, ed è anche stato adibito uno spazio in sala difesa", spiega un addetto all’Adnkronos. Entrano anche Gianluca Cantalamessa (Lega), Enza Aloisio e Alessandra Maiolino (M5S), Valeria Valente (Pd) mentre ci si avvicina al suono della campanella…quando la Camera si riunirà infatti con la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza, della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione dei deputati subentranti ed infine l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento (che avrà luogo per scrutinio segreto). Guida la prima seduta del Senato il membro più anziano, Liliana Segre.