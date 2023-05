Senato, De Poli presenta centro studi patrimonio immateriale: "Serve piano nazionale"

“Oggi in Senato abbiamo presentato il Centro studi per il Patrimonio culturale immateriale. L’Italia è il Paese dei 1000 tesori nascosti". Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli che, nel pomeriggio, a Palazzo Madama, ha presentato il centro studi per il patrimonio culturale immateriale della fondazione pro loco d’Italia.

"Serve un Piano nazionale - ha continuato - per la salvaguardia di questo immenso patrimonio, per valorizzare e promuovere le tradizioni e le identità dei nostri territori, censirli e portarli a conoscenza sia a livello nazionale che internazionale. Le Pro Loco sono radicate nei territori con più di 6000 associazioni e milioni di volontari: chi meglio di loro può censire questo grande patrimonio?”.

"In una fase - ha precisato - di rilancio del turismo italiano, i volontari delle pro loco e le pro loco stesse svolgono un ruolo fondamentale nei territori e possono aiutarci a farci scoprire le meraviglie dell'Italia e dei nostri borghi".

(segue)

“In ogni realtà – ha evidenziato De Poli - c'è una bellezza e un tesoro straordinario che possiamo salvaguardare. Il mondo delle pro loco può fare un grande lavoro per tutti noi, per salvaguardare il nostro territorio e i nostri tesori e per farli conoscere agli italiani e al mondo”.