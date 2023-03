Senato, Filippo Sensi proclamato senatore: prende il posto di Bruno Astorre

"A seguito della morte di Bruno Astorre, Filippo Sensi è proclamato senatore in quanto primo dei non eletti". Lo ha annunciato in Aula il presidente del Senato Ignazio La Russa prima della commemorazione del senatore Pd.

"Lo scorso 3 marzo, pochi giorni prima di compiere 60 anni, ci ha tragicamente lasciato il senatore Astorre, un evento che ha scosso l'opinione pubblica e lasciato un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma in tutti noi, in chiunque lo ha conosciuto, frequentato o ha avuto semplicemente l'onore di condividere con lui un tratto della vita istituzionale della nazione", ha scandito il presidente del Senato sottolineando come Astorre "si è sempre distinto per competenza, educazione e stile, come mi hanno confermato gli esponenti di forze politiche diverse dalla sua, a partire dal ministro Lollobrigida che ha tenuto oggi ad essere presente".

"Democratico Cristiano popolare ha saputo incarnare la politica dei nostri giorni mantenendo salde le tradizioni a partire dal radicamento nel territorio. La sua scomparsa un dolore per tutti noi, lo abbiamo salutato alla camera ardente del Senato, a partire da chi, come i colleghi del Pd, lo ha frequentato anche fuori da questa aula, molto più di altri. A voi colleghi del Pd, alla sua famiglia, il mio personale cordoglio e quello unanime dei senatori della Repubblica", conclude La Russa invitando i senatori ad osservare un minuto di raccoglimento, al seguito del quale nell'Aula del Senato c'è stato un lungo applauso.