Senato 'in vacanza' 3 settimane: "Misura equa, nulla da eccepire"

"Le commissioni del Senato riprendono il 30 agosto, mi sembra che tre settimane siano una misura equa, non vedo situazioni da rimarcare". Interpellato dall'AdnKronos, il senatore del Pd, Luigi Zanda commenta così la 'chiusura estiva' di Palazzo Madama, al via da ieri, dopo il via libera al decreto sullo stop alle grandi navi nella laguna di Venezia. Uno stop, per quanto riguarda i lavori d'Aula, che durerà fino al 7 di settembre, quando i senatori torneranno a riunirsi nell'emiciclo, nel pomeriggio di quel martedì.

L'intervallo, secondo Zanda "è in linea con quanto successo negli anni, poi va detto che si tratta di una decisione dell'ufficio di presidenza, che ha preso la conferenza dei capigruppo, di cui io non faccio parte, che in ogni caso condivido, non trovando nulla da eccepire".

“Preferirei lavorare ininterrottamente al Senato che non alla preparazione delle liste. Siamo impegnati a Roma, in pieno agosto, a raccogliere firme, certificati elettorali, certificati penali per le centinaia di candidati che si dovranno presentare per il Campidoglio", dice Maurizio Gasparri, senatore di Fdi e commissario romano del partito. "La politica non è affatto in vacanza - sottolinea l'azzurro con l'AdnKronos - e chi sostiene questo è un cialtrone. Lavorino piuttosto tutti quegli uffici che devono rilasciare i certificati richiesti per le elezioni. Venite a vedere le code dei candidati in pieno agosto a Roma, a Napoli e altrove".

"Sono - dice il responsabile enti locali di Fi - altresì impegnato nelle trattative per la designazione delle candidature in tante altre città. Forse qualcuno trascura gli impegni della politica. Il 3 settembre si dovranno presentare le liste per le elezioni amministrative che riguardano tutte le principali città italiane, Torino, Milano, Napoli, Roma Trieste, Cosenza, Bologna e tantissime altre. Tutti questi adempimenti devono essere fatti in pieno agosto".

"Mi preoccupo della inefficienza delle procure che non rilasciano in tempo i certificati riguardanti il casellario giudiziale degli aspiranti candidati - dice ancora l'azzurro -. I politici veri, quindi, sono al lavoro anche in agosto mentre invece nelle procure e negli altri uffici i tempi di lavoro degli addetti sono ristrettissimi e il rilascio dei certificati procede con una lentezza che non è compatibile con l'esercizio della democrazia".

"Basta con la demagogia contro la politica, basta con le offese, avremmo dovuto votare in un periodo diverso ma siamo qui a fare le liste ad agosto e la campagna elettorale a settembre. Altro che vacanza”, conclude Gasparri.