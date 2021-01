Senato, la previsione di De Bonis: "156-157, tre ancora indecisi"

(Adnkronos)

Crisi di governo e passaggio in Senato per Conte. I voti di stasera? "La mia previsione è di 156/157, c'è ancora qualcuno esitante, dobbiamo attendere, qualcuno nel Misto". Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il senatore del gruppo Maie Saverio De Bonis. Gli indecisi sono Martelli, Drago e Ciampolillo? "Sì, sì". E cosa potrebbe convincerli? "La politica, è gente che vuole delle risposte ben definite. Nell'intervento in aula del premier bisognava forse far riferimento ad alcuni temi che non sono stati sufficientemente toccati". Quali temi? "Quelli più cari ai tre". Ad esempio? "Ciampolillo vorrebbe sulla cannabis una politica un po' più chiara. Drago vuole una politica sulla famiglia più stringente".

"Devo ancora decidere. Voterò no o astensione", ha poi detto la senatrice del MistoTiziana Drago sulla fiducia al governo.