Senato, Martelli: "Craxi ha esperienza e farà bene, Conte si lamenta ma M5S divisi"

"Sono davvero contento per Stefania, sono sicuro che si farà onore e saprà farsi apprezzare. Chi la conosce bene, conosce anche le sua qualità, le sue competenze, la sua esperienza e il suo bagaglio di relazioni internazionali maturato come sottosegretario agli Esteri. Sono convinto che farà bene". Lo ha detto in una dichiarazione all'Adnkronos l'ex ministro della Giustizia e parlamentare del Psi, Claudio Martelli, commentando l'elezione di Stefania Craxi alla guida della commissione Esteri di palazzo Madama.

Più in generale, esprimendo un parere sulle reazioni risentite di Giuseppe Conte in seguito alla bocciatura del candidato M5s alla presidenza della commissione, Martelli ha aggiunto: "Conte dovrebbe smetterla di lamentarsi e di guardarsi allo specchio. Guardi in faccia realtà e prenda atto i 5Stelle sono talmente divisi che non sono disposti nemmeno a votare per i propri compagni di partito".