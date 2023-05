Senato. Presentazione della staffetta nazionale della solidarietà patrocinata da ASI

In ogni regione a maggio le staffette solidali per la cura dei tumori che colpiscono le donne con 40.000 podisti-donatori

Run4Hope Massigen 2023 a beneficio di AIRC

In ogni regione a maggio le staffette solidali per la cura dei tumori che colpiscono le donne con 40.000 podisti-donatori

In ogni regione a maggio le staffette solidali per la cura dei tumori che colpiscono le donne con 40.000 podisti-donatori. Presente alla conferenza stampa di presentazione il Direttore generale di ASI Fabio Salerno: “La staffetta è simbolo del collettivo”.

Presso la Sala dei Caduti di Nassirya del Senato è stata presentata la terza edizione della Run4Hope Massigen 2023, la staffetta nazionale della solidarietà che dal 6 al 14 maggio prenderà il via in contemporanea in tutte le regioni italiane. Le 20 staffette regionali interesseranno, direttamente (e indirettamente tramite alcuni eventi gemellati) 40.000 podisti, grazie a numerosi gruppi sportivi e a vari reparti di Esercito Italiano , Aeronautica M. e Marina M.

Beneficiaria sarà la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, con l’obiettivo di raccogliere nuovi fondi per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Appositamente gli arrivi sono previsti in coincidenza con la giornata che AIRC dedica alla distribuzione dell’Azalea della Ricerca, unendo così due rilevanti manifestazioni. L’iniziativa beneficia del Patrocinio, tra i tanti enti, di CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle, Fiamme Oro, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, Unioncamere, nonché di svariati enti locali tra Regioni, Province e Comuni.

Le 20 staffette regionali: a Roma tappa inaugurale con arrivo in Piazza San Pietro

Il testimone della Run4Hope Massigen 2023 passerà di mano in mano in tutto il territorio italiano grazie alle oltre 400 associazioni sportive iscritte, ai reparti dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare e a numerosi runners iscritti singolarmente. Si segnala anche la presenza dei team aziendali di ALSTOM e CURIUM PHARMA. Decisamente suggestiva la staffetta inaugurale prevista a Romache porterà i partecipanti con Piazza San Pietro, grazie al supporto dei runners dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, dell’Athletica Vaticana e di alcuni sodalizi sportivi capitolini. Per tutto il mese di maggio sarà possibile partecipare individualmente in modalità “virtual singoli”. Previste anche le “virtual di gruppo” (sempre per tutto maggio) tramite un allenamento autogestito. Iscrizioni ancora aperte sul sito www.run4hope.it

Gli interventi

Per la senatrice Stefania Pucciarelli, che ha promosso la presentazione, il ringraziamento per un’iniziativa che offre un esempio concreto di come la solidarietà e la speranza possono valorizzarsi attraverso lo sport.

Silvia Salis, Vicepresidente Vicario CONI associare lo sport ai tumori femminili è particolarmente meritorio in quanto le donne colpite da tale sventura hanno bisogno di riappropriarsi del proprio corpo e della propria vita e lo sport rappresenta uno strumento formidabile in questo senso.

Il Col. Antonino Longo (S.M. Esercito Italiano – Capo Ufficio Sport) ha ribadito l’adesione convinta per il terzo anno consecutivo degli uomini e delle donne dell’Esercito che già molto hanno fatto nelle prime due edizioni.

In piena sintonia anche il Col. Marco Angori (S.M. Aeronautica Militare – Capo Ufficio Pubblica Informazione) che vede il progetto come un contributo alla società mediante strumenti non prettamente istituzionali, ricordando la vicinanza ad AIRC nelle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica. Entusiasmo anche per la Marina Militare che per la prima volta “debutta” nelle staffette il senso dell’intervento del CV Pil. Fabio Livraghi, (S.M.e Marina Militare – Capo Ufficio Sport) con lo scopo anche di ribadire l’importanza del binomio sport e benessere personale.

Per Massimo Giammetta, presidente di Run4Hope Italia Onlus la soddisfazione per la grande crescita del progetto e per l’adesione sempre più estesa di sportivi e delle forze militari e di polizia ribadendo come ogni euro donato andrà ad AIRC grazie alla copertura degli oneri organizzativi dei sostenitori con in prima fila Massigen.

Per Fabio Salerno, Direttore generale di ASI l’attenzione va posta anche sul mandare un messaggio finalizzato a ridurre la sedentarietà con grazie a uno sport individuale come l’Atletica Leggera che ha nella staffetta il simbolo del collettivo. “Noi come ASI siamo molto sensibili e attenti a questo tipo di manifestazioni che, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così importante, è da stimolo per coinvolgere le persone a praticare lo sport come elemento sociale di integrazione e prevenzione sanitaria, ancor più nel nostro Paese dove la sedentarietà è ancora purtroppo molto presente”.

Chiusura affidata alla nota capacità evocativa di Niccolò Contucci, Fondazione AIRC – Chief Fundraising Officer. “La lotta al cancro si basa sulla fiducia nella medicina e nella ricerca che ci darà risposte nuove. Oggi, grazie al grande lavoro della ricerca nei decenni scorsi, il 62% delle donne e il 59% degli uomini che cinque anni fa hanno avuto una diagnosi sono guarite. Con Run4hope allarghiamo il cerchio della fiducia. Aspettiamo il 14 maggio con 3.800 piazze per l’Azalea e l’arrivo delle 20 staffette regionali”.

Leggi l'articolo sul sito Asi