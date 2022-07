Senato, siparietto in buvette su cravatta nera Toninelli

Siparietto in buvette tra senatori del M5S mentre è in corso la discussione generale dopo le comunicazioni del premier Draghi. Gianluca Ferrara fa notare ai presenti la cravatta nera indossata dall'ex ministro Danilo Toninelli. "Ma perché - risponde sorridendo Toninelli - non è un funerale questo?".

L'ex titolare delle Infrastrutture a sua volta indica la pochette indossata da Ferrara: "Il nuovo corso del Movimento non è più contraddistinto dalla spilla con le 5 Stelle ma dalla pochette. Più sbuca dal taschino, più vuol dire che si è alti in grado...", dice scherzando. A chi evidenzia come Toninelli non indossi né la spilla né la pochette, il senatore risponde: "Ma io sono un soldato semplice...".