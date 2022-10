Senato, tutto pronto per la prima seduta: attesa per Segre

Ultimi preparativi al Senato per la prima seduta della XIX legislatura. Alle 10.30 la senatrice a vita Liliana Segre in veste di presidente, ruolo che compete alla senatrice più anziana presente, dirà che la seduta è aperta e pronuncerà il suo discorso. Terminato il suo intervento l'Aula verrà sospesa, per poi riaprire i lavori aperti ai 26 senatori subentranti, che verranno indicati dalla Giunta per le elezioni.

A quel punto inizia la prima votazione, con la chiama in ordine alfabetico per l’elezione del presidente del Senato, con le operazioni che dovrebbero concludersi nel giro di due ore circa. Votazione che prevede per i primi due scrutini la maggioranza assoluta dei voti degli eletti e dei senatori a vita, pari a 104 preferenze.

Intanto, in attesa della prima seduta, i monitor di Palazzo Madama stanno trasmettendo spezzoni degli ultimi interventi in Aula della senatrice Segre. Anche sul sito del Senato è stato messo online "una pubblicazione speciale in occasione della prima seduta della XIX Legislatura, dedicata alla senatrice a vita", composta da sei pagine di suoi interventi raccolti dagli uffici di Palazzo Madama.

"La politica che investe nell’odio - è la frase della Segre che apre il dossier in rete - è sempre una medaglia a due facce. Non danneggia solo coloro che vengono scelti come bersaglio, ma incendia anche gli animi di chi vive con rabbia e disperazione il disagio provocato dalla crisi che attraversa, ormai da un decennio, il continente. L’odio si diffonde e questo è tanto più pericoloso".

Nella buvette e in transatlantico si stanno intanto radunando i primi senatori in attesa dell'avvio dei lavori. Decine i giornalisti in attesa, che oggi, come nelle occasioni importanti, hanno potuto prendere posto nella Sala Maccari, dove dominano le scene dipinte della Roma senatoriale, a partire dalla 'Congiura di Catilina'.