Sentiero Moravia. Sindaco Sabaudia: "accessibilità al mare è fondamentale"

Il comune ha attivato tutte le procedure, dopo le segnalazioni sulla chiusura del sentiero che porta alla spiaggia. Oltre 900 firme per riaprire l'accesso lungo la ex villa dello scrittore, aperto negli anni sessanta e ora chiuso dalla nuova proprietà.

"L'accessibilità al mare è fondamentale, perché godere del mare è un diritto di tutti". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, intervistata sulla vicenda del sentiero di Moravia, l'accesso al mare lungo la ex villa dello scrittore, che è stato chiuso dai nuovi proprietari. "Per quanto riguarda le numerose segnalazioni arrivate sul sentiero di Moravia, l'amministrazione, tramite i suoi uffici, sia quelli amministrativi che di polizia locale, ha attivato tutte le procedure, quindi oggi sono in corso delle procedure", spiega il sindaco.

Quest'estate si riuscirà a riaprire il sentiero? "Per quanto riguarda le procedure pubbliche non so dire i tempi, se riusciamo per questa estate. - dice il sindaco - Non conosco le condizioni giuridiche della procedura, non è di mia competenza, so che stanno facendo le attività, bisogna aspettare l'esito".

Vi sono state richieste al sindaco di dichiarare il sentiero di utilità pubblica, chiediamo dunque a Gervasi se ha considerato questa possibilità. "Assolutamente sì - risponde - ma io mi devo muovere non solo per il caso particolare, ma per tutta la situazione generale. E quindi l'azione amministrativa non è solo su uno o due accessi, l'azione deve essere volta in modo da contemperare tutti gli interessi".

"L'accessibilità al mare è fondamentale perché godere del mare è un diritto di tutti e quindi noi ci adoperiamo, non solo lì, ma nei vari punti del nostro territorio, dove la duna purtroppo è privata e non più pubblica", rimarca il sindaco, sottolineando l'importanza di garantire "il giusto equilibrio", fra i diritti dei privati e quelli del pubblico di "godere dei beni pubblici".

In tempo di covid è importante garantire tanti accesi al mare? "Assolutamente sì, quello è fondamentale e si sta lavorando su tutti i 25 chilometri di costa, anche perché gli accessi pubblici da piano di utilizzo dell'arenile sono 42, prima partiamo da quelli e poi si verificano le altre possibilità", spiega il sindaco, ricordando che nel parco del Circeo è vietato calpestare la duna fuori dagli accessi segnalati. "Il nostro obiettivo come amministratore è di garantire l'accessibilità a tutti, ma soprattutto garantirla ai disabili", sottolinea il sindaco, che trovò al suo arrivo in comune una sentenza del tribunale sulla necessità di garantire, dove possibile, l'accessibilità a tutti e ai disabili. "Il mare - conclude - è un bene prezioso, dall'altissimo valore, dobbiamo tutelarlo e garantire che tutti possano andare al mare".

Lasciato aperto negli anni sessanta dallo scrittore Alberto Moravia, il passaggio che costeggia la sua ex villa è stato usato finora da migliaia di persone per raggiungere dalla strada la spiaggia di Sabaudia, uno degli arenili liberi più belli e grandi d'Italia, nel parco naturale del Circeo. Questo inverno è stato chiuso dai nuovi proprietari e una petizione per riaprirlo, lanciata su change.org, ha superato le 900 firme.