SEOZoom lancia la nuova suite: restyling completo anche per sito, blog e Academy

Napoli, 3 febbraio 2023 - Un restyling completo per SEOZoom, che oggi si presenta a utenti e lettori con le nuove versioni di sito, blog, Academy e soprattutto suite, che cambiano non solo dal punto di vista grafico, ma soprattutto per gli aspetti tecnici.

Il sito www.seozoom.it cambia aspetto e si aggiorna, con una nuova veste grafica, contenuti rinnovati e funzionalità aggiuntive: un'operazione necessaria, dicono dall'azienda partenopea, per rendere le pagine più efficaci, leggibili e mobile friendly, rispettando tutte le più recenti indicazioni di Google in tal senso.

Gli interventi hanno interessato anche il blog, sempre più un punto di riferimento per la community italiana, che sceglie un'impostazione grafica più vicina a quella di un magazine, moderna e piacevole, che ovviamente non stravolge l'aspetto contenutistico: ogni giorno, il blog di SEOZoom propone articoli su SEO, search marketing e temi digital, con spunti di ottimizzazione, notizie da Google e, in breve, tutto ciò che serve sapere per rendere performante un sito e guadagnare visibilità organica sui motori di ricerca.

Si rinnova poi il sito dedicato all'Academy di SEOZoom, il percorso di formazione professionale continua che può servire a SEO Specialist, Copywriter, Digital Strategist e, in generale, a ogni figura professionale impegnata attivamente per l'ottimizzazione del proprio sito o di quello dei clienti a restare aggiornato sui principali temi della SEO e a sfruttare al meglio tutti i tool della suite.

Ed è proprio la suite ad aver avuto il cambiamento più evidente: la nuova release di SEOZoom, che ha sostituito integralmente la precedente, prevede l'inserimento di più strumenti, feature rinnovate e migliorate, più database internazionali, ma soprattutto un nuovo approccio alle attività di ottimizzazione dei siti che si fonda su un insieme di algoritmi che cooperano per analizzare le SERP, i competitor e i loro contenuti e individuare le intenzioni di ricerca degli utenti in tempo reale.

"Un’evoluzione necessaria per continuare ad assicurare la qualità dei dati mostrati e per raggiungere quello che è sempre stato il nostro obiettivo: rendere più semplice la creazione di contenuti perfetti sia per Google che per gli utenti finali", commentano Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, gli ideatori della piattaforma che ha conquistato il mercato italiano e si è imposta su quelle concorrenti, e che con questo intervento promette di continuare di stare al passo con gli sviluppi di Google, se non addirittura anticiparli.

