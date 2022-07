Seppia, l’evoluzione della Comunicazione

Genova, 29/07/2022 - La comunicazione è diventata parte integrante della vita quotidiana. Lo sanno bene le web agency che si occupano di realizzare campagne di comunicazione appositamente per clienti che hanno determinate esigenze. Sono soprattutto le piccole e medie imprese che oggi si rendono conto di come portare avanti un piano di comunicazione ben studiato sia fondamentale per la loro stessa sopravvivenza. L’idea sempre più forte oggi è quella di mettere a disposizione, quando ci si appresta alla realizzazione di siti web o alla realizzazione di siti e-commerce, un nuovo modo di intendere la comunicazione. È proprio in questo modo, infatti, che le aziende riescono a diventare più competitive, ad inserirsi meglio nel mercato, ad ampliare il numero dei clienti e quindi a far decollare il loro business di riferimento. Naturalmente per ottenere questi risultati bisogna rivolgersi a dei veri esperti del settore.

La nascita di Seppia Comunicazione

Seppia Comunicazione è una web agency Genova che nasce nel 2018 grazie all’impegno di Luca Ternavasio e Matteo Montaldo. L’intenzione fin dall’inizio è stata quella di applicare la forza commerciale tramite la comunicazione nel mercato delle PMI. Gli obiettivi sono stati da sempre quelli di una consulenza a 360 gradi sui risultati da raggiungere che vengono definiti con i clienti.

La realizzazione siti web Genova deve tenere conto del fatto che sul mercato sono presenti due tipologie di aziende. Da un lato ci sono le imprese commerciali, che trovano la loro esplicitazione nella vendita di prodotti e servizi. Dall’altro si possono individuare le imprese consulenziali, che non hanno una forza commerciale, ma si basano sul budget.

Si può dire che in questo campo Seppia occupa una posizione centrale fra le imprese commerciali e quelle consulenziali. Nel corso del tempo Seppia Comunicazione è riuscita a svilupparsi, conquistando una posizione sempre più importante nel mercato ligure e poi in quello del Nord Italia.

Oggi l’azienda può vantare più di 600 clienti, con la realizzazione di siti che ammontano a più di 450. Seppia è partner Google e Meta Business Partner e può vantare una fidelizzazione da parte degli utenti in maniera totalizzante.

La mission

Oggi una PMI ha bisogno di investire in una comunicazione asciutta e profittevole, in un contesto in cui i canali di comunicazione sono molteplici, e decidere di essere presenti in modo qualitativo su tutti è antieconomico.

Seppia è l’anello mancante tra un fornitore commerciale e un vero e proprio consulente strategico.

Mettendo a disposizione competenze gestionali ed una conoscenza trasversale di mercato, con più di 250 categorie merceologiche trattate, riesce ad offrire una consulenza strategica personalizzata.

che definisce il modo di affrontare il mercato, quali leve commerciali adottare, riuscendo a capire come si muovono i competitor di successo sul territorio. In questa fase quindi capiamo quali sono i canali su cui lavorare, focalizzando e concentrando l’investimento del cliente.

Uno staff preparato, referenziato e pronto ad operare su qualsiasi proposta, sia essa grafica, social, su canali PPC o di sviluppo web permette quindi l’applicazione di un Marketing operativo ed analitico, agendo sempre a fianco del cliente.

Dimostrazione di questo è il settore dell’ecommerce: Seppia non solo realizza siti ecommerce prestanti e di facile utilizzo, ma accompagna il cliente in tutta la parte di marketing necessaria.

A chi ci si rivolge

Seppia è rivolta a mettere i suoi servizi a disposizione di tutte quelle aziende che hanno bisogno di servirsi di marketing come uno strumento fondamentale e che hanno la necessità di ottenere contatti e visibilità online.

Seppia lavora e si offre a tutte le imprese sia prive di un ufficio marketing interno, offrendo consulenza strategica e operatività nel ramo marketing, sia quelle dotate di un ufficio marketing interno, collaborando al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Contatti:

Seppia Comunicazione

Tel. 010 4559671

info@seppia.ink