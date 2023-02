Sequestrati e oscurati 40 siti di vendita online di prodotti contraffatti

Sequestrati e oscurati 40 domini web che pubblicizzavano per la vendita online migliaia di prodotti contraffatti tra abbigliamento, accessori, calzature, articoli sportivi e orologi di prestigiosi marchi nazionali ed esteri. Ad eseguire il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Roma, il Nucleo speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza – con il supporto del Nucleo speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche –, a seguito di una indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura.

L'operazione, si legge in una nota della Gdf, "è il risultato del continuo monitoraggio della rete operato a livello nazionale dalle Fiamme Gialle del Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti del Nucleo Speciale Beni e Servizi, finalizzato alla prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti correlati alla produzione, all'introduzione nel territorio italiano, alla conseguente distribuzione e commercializzazione, sia nei mercati fisici che sulle piattaforme digitali e social network, di beni contraffatti, di prodotti non sicuri per la salute del consumatore, contenenti falsa indicazione di origine e/o provenienza ovvero recanti mendace indicazione 'Made in Italy'. Il risultato di servizio conseguito è segno tangibile dell'incisivo impegno della Guardia di Finanza nel prevenire e reprimere il fenomeno illecito del mercato del falso, soprattutto per un Paese, come il nostro, che fa del 'made in Italy' e dei suoi marchi di eccellenza un motivo di vanto a livello internazionale".