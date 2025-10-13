Serata di convivialità, inclusione e buona cucina all’Accademia delle Abilità a Roma, alla presenza di Massimiliano Maselli (Assessore all'Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) e Andrea Pontarelli (Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi di Roma). Ragazzi con fragilità si stanno formando sulla ristorazione tra servizio in sala e lavoro ai fornelli, hanno preparato una cena offerta agli ospiti con una ricca e ricercata varietà di piatti, allietando i numerosi ospiti.