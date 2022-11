Serata di grandi star per Neolith partner ufficiale della Festa di Gala della Guida Michelin Italia 2023

MILANO, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Neolith ha patrocinato la Festa di Gala della Guida Michelin Italia celebrata presso il Golf Club Franciacorta, rinforzando in questo modo la sua posizione di referente per l'alta cucina e per molti dei ristoranti riconosciuti con Stelle Michelin in tutto il mondo, dato che l'azienda si è convertita in Partner Ufficiale della Guida Michelin per Italia, Spagna e Portogallo, e Germania nel 2023.

Dopo la Festa di Gala, riconosciuti Chef stellati del panorama nazionale hanno cucinato dal vivo per gli oltre 250 invitati, in uno spazio speciale creato con la pietra sinterizzata Neolith, che ha vestito la cerimonia con il modello di Neolith Himalaya Crystal, ricoprendo le superfici dei banconi sui quali gli chef hanno preparato e presentato i loro piatti più appetitosi. Gli chef in questione erano Chicco e Bobo Cerea, del ristorante Michelin Da Vittorio (3***), Soga Katsumi del ristorante IYO (1*) e due chef i cui ristoranti sono stati i protagonisti della presentazione del pomeriggio: Antonino Cannavacciuolo, del ristorante Villa Crespi, che qualche ora prima aveva ottenuto la terza Stella Michelin (3***), e Riccardo Scalvinoni del ristorante Il Colmetto, recentemente premiato con la Stella Verde.

Neolith, il miglior alleato delle Stelle Michelin

Le superfici in pietra sinterizzata di Neolith sono diventate un "must" nei migliori ristoranti insigniti con Stelle Michelin. Oltre all'estrema bellezza e capacità di personalizzazione, Neolith apporta design, funzionalità, igiene, resistenza e facilità di pulizia. Non mancano durabilità e versatilità, che supportano e rinforzano qualsiasi tipo di design e decorazioni, a partire dagli stili più all'avanguardia fino a quelli più tradizionali.

Una superficie che si pulisce facilmente, non essendo porosa, e persino nei casi più difficili, migliorando l'igiene e la percezione di pulizia. Inoltre, alcuni dei suoi modelli presentano proprietà antibatteriche.

Per tutte queste caratteristiche, Neolith dona valore aggiunto all'esperienza gastronomica e che, a sua volta, offre ai migliori chef del mondo uno strumento per dare un tocco in più alle loro creazioni.

Secondo José Luis Ramón, CEO del Gruppo Neolith, "Neolith ha stabilito, fin dagli esordi, un vincolo con l'alta cucina per le sue qualità estetiche ed elevate prestazioni tecniche. Per questo non sorprende la nostra grande scommessa sul settore gastronomico e, nello specifico, per la Guida Michelin, referente per eccellenza della haute cuisine, essendo partner ufficiali in varie parti del mondo di eventi unici come questo, che sono un riconoscimento dei migliori ristoranti diretti da chef prestigiosi".

Gli chef italiani che scelgono Neolith

Da anni Neolith collabora con i migliori ristoranti d'Italia che hanno scelto Neolith, marchio leader della pietra sinterizzata per le superfici delle loro cucine, per la decorazione o per determinati elementi di arredamento. Tra di essi si distinguono il Caffè Nazionale, situato ad Aosta e diretto da Paolo Griffa, che ha ricevuto una Stella Michelin durante la Festa di Gala. Neolith è presente anche nel ristorante Meltemi di Parma, diretto da Jean Pierre Pastor; nel laboratorio gastronomico Sonia Factory, a Milano, della chef Sonia Peronaci; e a Porto Cervo, con Italo Bassi titolare di Confusion; nel ristorante Parizzi, a Parma, diretto dallo chef Marco Parizzi; e anche a Milano, nel ristorante Il lusso della semplicità di Alessandro Borghese.

Guida Michelin Spagna e Portogallo 2023

Dall'Italia, Neolith si trasferirà in Spagna, nello specifico nel Palazzo dei Congressi El Greco di Toledo per celebrare il prossimo 22 novembre la Festa di Gala della Guida Michelin Spagna e Portogallo 2023.

In questa occasione, la Cena di Gala si svolgerà egualmente in uno spazio creato da Neolith e sarà coordinata da Fran Martínez (ristorante Maralba, di Almansa, due Stelle Michelin) e Iván Cerdeño (ristorante Iván Cerdeño, di Toledo, due Stelle Michelin), che dirigeranno un team di 9 chef di ristoranti con Stelle Michelin di Castilla-La Mancha.

A proposito di Neolith

Fondato nel 2009, Neolith è il marchio leader globale della pietra sinterizzata.

Si tratta di una superficie architettonica rivoluzionaria e innovativa dalle caratteristiche tecniche superiori, realizzata con materie prime naturali al 100%.

Disegnata e fabbricata per soddisfare le necessità più rigorose del mondo dell'architettura e del design di interni, Neolith si distingue per la sua qualità, versatilità, durabilità ed eleganza, oltre che per la sua sostenibilità.

