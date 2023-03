Sercanto ha ottenuto oltre il 90% di inbox rate e aumentato i ricavi del 10% grazie alla soluzione e-mail di Netcore Cloud

Netcore Cloud ha contribuito ad un aumento del 33% del tasso di apertura grazie alla sua Email API e ha consentito al brand di raggiungere con successo il 95% del suo pubblico Gmail

MADRID, 22 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Sercanto, il motore di ricerca di annunci di lavoro, ha di recente assistito ad un sorprendente aumento del 33% del tasso di apertura delle e-mail a seguito della migrazione all' Email API di Netcore Cloud da un tradizionale uso di strumenti di e-mail marketing. Altri risultati chiave sono un aumento del tasso di inboxing dal 75 al 90% e la capacità di raggiungere il 95% del proprio pubblico Gmail. A seguito di questa implementazione, la società ha anche riscontrato un impatto positivo sui suoi ricavi.

L'azienda italiana Sercanto si concentra principalmente sugli annunci di lavoro di oltre 30 paesi attraverso il suo vasto e dinamico inventario e le sue connessioni. Le e-mail sono uno dei principali canali di comunicazione con la sua base di utenti sempre più esigente e in costante crescita. Gli utenti Gmail rappresentano il 95% del proprio database complessivo. Tuttavia, l'azienda si trovava costantemente alle prese con i bassi tassi di inbox visto che le sue e-mail finivano nella cartella dello spam, non riuscendo così a raggiungere questi utenti. Al fine di affrontare questi problemi e aumentare efficacemente l'engagement degli utenti di qualità, l'azienda ha integrato la piattaforma pioniera, Netcore Cloud, per la sua esperienza nell'Email API.

Abithab Bhaskar, CEO - International Business di Netcore Cloud ha dichiarato: «Al giorno d'oggi le caselle di posta in arrivo sono piene. Riceviamo più e-mail di quante ne possiamo leggere. Oltre a inviare e-mail alla velocità della luce, l'Email API di Netcore sfrutta il Machine Learning e l'IA per massimizzare l'efficienza. Pertanto, fa sì che le e-mail arrivino in cima alla casella di posta in arrivo al momento giusto grazie all'ottimizzazione dei tempi di invio».

Inoltre, aggiunge: «Avvalendosi delle nostre competenze nel campo dell'IA, Sercanto ha aumentato con successo l'engagement e la probabilità di attirare l'attenzione degli utenti proprio quando questi prestano più attenzione alle loro e-mail. Ciò è derivato nel nostro mutuo successo. Non vediamo l'ora di aiutare ulteriormente il brand al fine di creare esperienze più immersive e coinvolgenti in futuro».

Gianni Succu, Responsabile E-mail & Push Notification Marketing, conferma tale successo e dichiara: «La collaborazione tra Sercanto e Netcore Cloud è stata ricca di piacevoli sorprese e i risultati sono stati molto soddisfacenti. I nostri tassi di inbox sono aumentati e sono rimasti costanti, con un conseguente aumento dei ricavi. Dato che apprezziamo l'esperienza e la sinergia del team Netcore che gestisce le nostre esigenze, raccomandiamo anche alle altre aziende di provare Netcore».

Negli ultimi anni, l'Email API di Netcore ha assistito ad una crescente popolarità. Alcuni tra i brand più famosi, tra cui Jack & Jones, Crocs, ONLY, Vero Moda, Woodland e William Penn, utilizzano attivamente questa piattaforma e ne traggono vantaggio.

Su Netcore Cloud:

Netcore Cloud è una società indipendente di SaaS che aiuta i brand e gli operatori di marketing B2C a creare una customer experience di ultima generazione con l'aiuto dell'intelligenza artificiale a ogni punto di contatto del customer journey. La piattaforma di marketing full-stack di Netcore Cloud rende possibili esperienze digitali altamente personalizzate facilmente modulabili e fornisce analisi attuabili, report in tempo reale e soluzioni di rapida implementazione per i vari canali. I brand che utilizzano Netcore Cloud possono ottenere una visione unificata dei propri clienti e ottimizzare la loro esperienza utente.

Con sede a Mumbai, India, con 11 uffici negli Stati Uniti, Singapore, Malaysia, Nigeria, Indonesia, EAU, Regno Unito e Germania, Netcore Cloud serve oltre 6500 clienti in tutto il mondo. La società invia oltre 20 miliardi di e-mail al mese e monitora oltre 120 trilioni di eventi di marketing ogni anno. Netcore Cloud è un partner affidabile in vari settori, lavorando con alcuni dei brand più rispettabili come MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut e McDonald's.

Per maggiori informazioni visitare https://netcorecloud.com/

Contatti per i media:

Simone Pious | simone.pious@netcorecloud.com | +91-9930354205

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2002062/Netcore_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sercanto-ha-ottenuto-oltre-il-90-di-inbox-rate-e-aumentato-i-ricavi-del-10-grazie-alla-soluzione-e-mail-di-netcore-cloud-301752874.html