Sergio Amici, 60 anni, inizia l'attività giornalistica nel 1986 come corrispondente locale de 'Il Tempo' diretto da Gianni Letta. Approda all'Adnkronos nel 1990 come stagista. Assunto nel 1992 dall'editore-direttore Pippo Marra, è professionista dal 1994. Inserito nella redazione politica dal gennaio 1995, segue la parabola politica di Silvio Berlusconi e del centrodestra in generale, occupandosi inoltre dei temi principali dell'attività parlamentare a partire dai lavori della commissione Bicamerale per le Riforme. Incaricato di seguire il Governo presieduto da Mario Monti, dal 2015 svolge le mansioni di quirinalista. Presidente dei giornalisti parlamentari dal 2015 al 2018.