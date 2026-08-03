circle x black
Cerca nel sito
 
Sergio Amici

Sergio Amici

Giornalista politico

Sergio Amici, 60 anni, inizia l'attività giornalistica nel 1986 come corrispondente locale de 'Il Tempo' diretto da Gianni Letta. Approda all'Adnkronos nel 1990 come stagista. Assunto nel 1992 dall'editore-direttore Pippo Marra, è professionista dal 1994. Inserito nella redazione politica dal gennaio 1995, segue la parabola politica di Silvio Berlusconi e del centrodestra in generale, occupandosi inoltre dei temi principali dell'attività parlamentare a partire dai lavori della commissione Bicamerale per le Riforme. Incaricato di seguire il Governo presieduto da Mario Monti, dal 2015 svolge le mansioni di quirinalista. Presidente dei giornalisti parlamentari dal 2015 al 2018.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giornalista politica parlamentare
Vedi anche
Etna, nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove: le immagini
Mercati volatili, frena il petrolio e si rafforza ancora l'oro - Video
Salvini: "Report avanti senza Ranucci? Sì, serve una pausa" - Video
A Roma 88enne sventa truffa del finto carabiniere, le immagini dell'arresto - Video
Margot Sikabonyi: "Derisa per le rughe? Io ne sono fiera, raccontano la mia storia" - Video
News to go
Caldo estremo sull'Italia fino a Ferragosto
Caso Ranucci, Lavitola lascia caserma carabinieri e viene condotto in carcere - Video
Delfini a pochi metri dalla riva in Romagna tra acrobazie e giochi d'acqua - Video
Mini riforma del bollo auto, le novità
Del Vecchio trova un accordo con Sara Soldati su affidamento figlia: "E' il meglio per la bambina"
Mercati cauti nella settimana di Ferragosto, petrolio in rialzo - Video
Attentato a Ranucci, Lavitola lascia la sua abitazione accompagnato dai carabinieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Notizie
di Sergio Amici
articoli
in Evidenza