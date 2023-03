Serie A: 13 squalificati nella 24ª giornata

Sono 13 gli squalificati per la 24a giornata di Serie A, ecco l'elenco completo: Demiral (Atalanta), Akpa Akpro (Empoli), Bandinelli (Empoli), Locatelli (Juventus), Di Francesco (Lecce), Birindelli (Monza), Marlon (Monza), Rovella (Monza), Smalling (Roma), Bronn (Salernitana), Laurienté (Sassuolo), Bijol (Udinese), Aina (Torino).

Nel Sassuolo allora si rivedrà Berardi dal 1' nel tridente al posto dell'assente Laurientè. Emergenza nel Monza che va sul campo della Salernitana, tre pedine assenti per mister Palladino: chance dal 1' per Caldirola in difesa, Machin a centrocampo e Donati sulla fascia; nella retroguardia dei campani invece occasione per Lovato al posto di Bronn. Nella difesa dell'Udinese si rivedrà Masina titolare dopo il lungo infortunio, complice la squalifica di Bjiol. Senza Demiral, nel terzetto arretrato dell'Atalanta ci sarà Scalvini che ha scontato invece il turno di stop. Nel Lecce conferma per Banda sull'esterno d'attacco, poi tornerà titolare Strefezza al posto dello squalificato Di Francesco. Nel centrocampo dell'Empoli mancheranno Bandinelli e Akpa Akpro, spazio per il ristabilito Grassi e per Haas. Regia della Juventus affidata a Paredes, difesa della Roma guidata da Kumbulla e infine sulla fascia destra del Toro riecco dall'inizio Singo.

Fantacalcio.it per Adnkronos