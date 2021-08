Serie A 2021-22, stadi aperti e green pass: regole e mascherine

Serie A 2021-22 al via oggi, si torna negli stadi con il green pass. Dopo un anno e mezzo, gli stadi italiani celebrano la riapertura con una capienza del 50%. Come si entra allo stadio? Quali sono le regole? L'ingresso negli stadi avviene solo con il green pass abbinato ad un documento di identità e ovviamente al biglietto: bisognerà esibire il certificato verde 'attivato' che dimostri l'avvenuta vaccinazione contro il coronavirus (green pass valido dal 15esimo giorno dopo la prima dose e per 270 giorni per chi ha completato il ciclo), la guarigione dal covid (green pass valido 180 giorni) o l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. All'interno dello stadio, gli spettatori si disporranno a scacchiera, con un seggiolino vuoto tra un tifoso e l'altro. Gli spettatori dovranno indossare correttamente la mascherina, su bocca e naso, all'interno dell'impianto. Negli stadi, saranno indicati i percorsi da seguire.

Diverse società hanno fornito indicazioni ai propri tifosi. La Roma, ad esempio, sul proprio sito ha pubblicato informazioni utili in vista della gara contro la Fiorentina, in programma domenica 22 agosto.

"I cancelli dello Stadio Olimpico apriranno alle 18:15 di domenica 22. I tifosi dovranno munirsi di Green pass, documento di identità e biglietti. Per sveltire tutta la procudera di accesso, è preferibile portare con sé ogni elemento in forma digitale", spiega il club. "I tifosi sono tenuti a osservare tutte le misure sanitarie e le normative in vigore, inclusi i seguenti requisiti: mantenere una distanza di almeno 1 metro dagli altri spettatori; indossare sempre la mascherina (che copra naso e bocca); rispettare il posto assegnato; igienizzare spesso le mani e seguire le indicazioni degli steward".