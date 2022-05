Serie A, 36esima giornata via oggi: le partite

La Serie A torna in campo da oggi per le partite della 36esima giornata di campionato. Si comincia con Inter-Empoli alle 18.45: i nerazzurri, secondo a 2 punti dal Milan capolista, cercano di mettere pressione ai rossoneri. Alle 21 si gioca Genoa-Juventus. Il Milan scenderà in campo domenica a Verona. Il turno si chiude con Fiorentina-Roma in programma lunedì 9 maggio.



Il programma della 36esima giornata:

Venerdì 6 maggio 2022 - Inter-Empoli, ore 18.45; Genoa-Juventus, ore 21.

Sabato 7 maggio 2022 - Torino-Napoli, ore 15; Sassuolo-Udinese, ore 18; Lazio-Sampdoria, ore 20.45.

Domenica 8 maggio 2022 - Spezia-Atalanta, ore 12.30; Venezia-Bologna, ore 15; Salernitana-Cagliari, ore 18; Verona-Milan, ore 20.45.

Lunedì 9 maggio 2022 - Fiorentina-Roma, ore 20.45.