Serie A: 6 squalificati nella 36a giornata

Sono sei i calciatori che salteranno la giornata numero 36 di campionato causa squalifica. L'elenco completo: Banda (Lecce), Becao (Udinese), Bonaventura (Fiorentina), Amian (Spezia), Cuadrado e Danilo (Juventus).

La Juventus dovrà fare a meno di Danilo e Cuadrado nella prossima giornata di Serie A, in cui affronterà lunedì sera al Castellani l'Empoli. Mister Allegri dovrebbe quindi puntare su Gatti in difesa e il giovane Barbieri sulla fascia destra.

Nella Fiorentina out Bonaventura per squalifica, contro il Torino possibile occasione quindi per Castrovilli dal primo minuto come mezzala. Nel Lecce ecco Di Francesco nel tridente al posto di Banda nella sfida contro uno Spezia orfano di Amian, che verrà rimpiazzato a tutta fascia da Gyasi con il conseguente innesto di Shomurodov in attacco. Out infine Becao nell'Udinese, al suo posto Masina nel terzetto di difesa contro la Lazio.

Fantacalcio.it per Adnkronos