Serie A, ascolti tv rilevati con Total Audience Auditel

Gli ascolti tv del Campionato di Serie A 2022-2023 saranno rilevati attraverso la Total Audience Auditel. Il mercato e gli operatori professionali, si legge in una nota, potranno contare, così, su dati univoci, granulari, certificati, minuto per minuto relativi a tutti gli schermi (Tv, personal computer, tablet, smartphone e gaming console) e a tutte le modalità (lineare oppure on demand) attraverso cui saranno fruite le partite. Per le prime giornate di campionato, orientativamente per l’intero mese di agosto, i dati, oltreché nella dashboard dedicata alla Total Audience (destinata agli operatori professionali), saranno liberamente accessibili sul sito www.auditel.it: qui verrà pubblicato un report relativo a tutti i match di ogni singola giornata.

A partire da settembre, poi, le principali software-house abilitate metteranno a disposizione dei clienti ambienti di analisi specifici per consentire tutte le elaborazioni richieste dal mercato. In ragione della conclusione recentissima dell’accordo tra Dazn e Sky, siglato a pochi giorni dalla partenza del Campionato, i dati di Total Audience della prima giornata verranno rilasciati al mercato venerdì 19 agosto.

L’allargamento del perimetro distributivo, infatti, rende indispensabili una serie di complesse attività e un processo di collaudo aggiuntivi, finalizzati a garantire, integrando ogni forma di fruizione, che la rilevazione sia rigorosa, puntuale ed univoca. I dati d’ascolto relativi alla seconda giornata di Campionato, invece, verranno regolarmente rilasciati al mercato in concordanza con gli orari standard.