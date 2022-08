Serie A, Dazn anche sui decoder Sky: finisce esclusiva Timvision

La seria A di Dazn sarà visibile anche sulla piattaforma Sky. La notizia, attesa da migliaia di appassionati di calcio, è stata anticipata dal sito del Sole 24 ore. Con una serie di accordi a catena si chiude l'era dell'esclusiva, pagata a caro prezzo, su Timvision.

Ora servono una serie di passaggi formali. Il primo è quello che sarà siglato da Dazn e Tim con lo stop all'esclusiva e una sensibile riduzione del pagamento da parte della società telefonica; il secondo sarà quello che riporterà Sky nella partita, attraverso un'operazione che legherà l'operatore dello streaming a quello satellitare.

A guadagnarci, al netto delle operazioni fra le società, sarà l'utente finale che potrà usufruire di più abbonamenti, quello a Sky e quello a Dazn, utilizzando lo stesso decoder, per ora quello Sky Q. Non è detto che ci si fermi qui. Potenzialmente, una volta sciolto il legame in esclusiva con Tim, è possibile che Dazn chiuda accordi anche con altri player, allargando ancora di più il bacino di utenti attraverso altre piattaforme.