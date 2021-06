Serie A, Dazn: ecco prezzi e offerte, quanto costa guardare il campionato

29,99 euro al mese, 19,99 per i nuovi clienti che si abbonano a luglio. In arrivo altre proposte

Guardare le partite del campionato di Serie A 2021-2022 su Dazn costerà 29,99 euro al mese. Ecco nel dettaglio le offerte della piattaforma, che trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). A partire dal 1 luglio, la proposta di Dazn per la nuova stagione sportiva avrà un prezzo di 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Inoltre, Dazn a breve comunicherà ai propri clienti breve le ulteriori offerte a loro dedicate in aggiunta a quella relativa al costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro a partire da settembre, perché i mesi di luglio e agosto saranno interamente offerti da Dazn, per 12 mesi.

Come di consueto, è possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti. Chi decide di rientrare dopo aver disdetto lo dovrà fare al costo di 29,99 al mese. Il pacchetto è valido per tutti i contenuti di Dazn comprese le gare della Serie A.