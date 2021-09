Serie A, effetto Champions per la Juve contro il Milan fiducia doppia Per i bianconeri

Dopo la vittoria sul Malmoe la squadra di Allegri è favorita sia in quota che nelle scelte degli scommettitori. Delusione Real, l'Inter "prenota" il riscatto contro il Bologna

Roma, 17 settembre 2021 – Effetto Champions per la Juventus, al ritorno in campionato dopo la prima vittoria della stagione. Il successo netto contro il Malmoe risolleva i bianconeri in vista del big match contro il Milan di domenica sera, con un'importante iniezione di fiducia anche dagli scommettitori. Allegri e i suoi sono favoriti a 2,15 su Planetwin365 e conquistano il 44% delle preferenze, contro il 3,30 dei rossoneri, che hanno dalla loro gli otto punti di vantaggio in classifica e l'ultimo precedente allo Stadium, vinto per 3-0. Solo il 29% delle giocate è però andato su Pioli, mentre sul pareggio (che nelle sfide di campionato manca dal 2012) è stato scelto nel 27% dei casi, a quota 3,55. Con Ibrahimovic in forte dubbio, tocca a Giroud prendere in carico il reparto avanzato: il gol del francese si gioca a 2,95, Morata e Dybala aprono le scommesse sui marcatori bianconeri, rispettivamente a 2,60 e 2,70. La partenza agli opposti delle due squadre ha intanto avuto i primi effetti sul tabellone dello scudetto: qui la Juventus è scivolata a 4,20 (da 1,80) ed è ora alle spalle dell'Inter (3,10), mentre il Milan è in terza posizione con l'offerta passata da 10,00 a 5,75.

I nerazzurri, intanto, puntano a riprendere la marcia dopo il 2-2 contro la Sampdoria. Compito sulla carta abbordabile contro il Bologna, che in classifica è a 7 punti proprio come la squadra di Inzaghi. L'Inter ha vinto tre dei quattro incroci diretti più recenti e un altro successo è dato a 1,36 su Planetwin365; il blitz rossoblù a San Siro pagherebbe 8,30, il pareggio è a 5,15. Voglia di riscatto per Dzeko e Lautaro Martinez, rimasti a secco nel ko beffardo in Champions, contro il Real Madrid. Nonostante il possibile turnover, l'attaccante bosniaco apre le scommesse sui gol a 1,85, con "El Toro" a 1,90. Dalla panchina scalpita invece Correa, la cui firma sul match pagherebbe 2,45.

Procede invece alla grande il cammino della Roma, che parte favorita anche nella trasferta di Verona dove il 2 vale 1,85. Sarà il debutto sulla panchina gialloblù per Igor Tudor, chiamato a raddrizzare un inizio di stagione difficilissimo. I primi tre punti sarebbero un colpo a 4 volte la posta, per l'appiglio pareggio la quota Planetwin365 è invece a 3,85. Scossa attesa anche dalla Lazio, che dopo i passi falsi contro Milan e Galatasaray può rilanciarsi contro il Cagliari: all'Olimpico l'«1» di Sarri vale 1,45, per segno «X» e «2» si sale a 4,65 e 6,85.

