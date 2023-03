Serie A: KO Dia, novità Berardi, Pogba e Barrow

Salernitana, in due finiscono KO

Subito problemi per Paulo Sousa, che perde due titolari. Infortunati infatti Troost-Ekong e Dia. Il difensore nigeriano vittima di una frattura del piatto tibiale in seguito a un trauma contusivo e ha già iniziato il protocollo fisioterapico per poi effettuare nuovi controlli diagnostici tra due settimane. L'attaccante, invece, rimasto vittima di un ematoma a carico del polpaccio destro e proseguirà il suo percorso riabilitativo.



Juve, ecco come sta Pogba

In casa bianconera tengono banco le condizioni di Paul Pogba: il centrocampista si limita a svolgere parte di allenamento in gruppo. Il suo rientro appare quindi sempre più vicino, ma non è imminente. Lo staff medico bianconero non vuole forzare i tempi e rischiare nuove ricadute quindi i tempi di recupero dovrebbero essere fissati in un paio di settimane. L'obiettivo di Paul Pogba, infatti, è quello di tornare in campo a fine febbraio nel derby contro il Torino.

Sassuolo, Berardi ce la fa contro il Napoli?

Mister Dionisi ha parlato oggi in conferenza stampa delle condizioni di Domenico Berardi e ha lasciato aperto uno spiraglio per vedere l'attaccante tra i convocati: "Bajrami ha qualità diverse da Berardi, ha interpretato bene il ruolo. Potrebbe essere Bajrami il vice Berardi, se Berardi non ci sarà... Dobbiamo allenarci oggi, rifinitura domani, valuteremo tra oggi e domani".

Bologna, Thiago Motta in conferenza stampa

"Gli infortunati stanno migliorando, per questa partita Raimondo verrà con noi. Ferguson ancora in attacco? Abbiamo tanti possibili titolari, manca ancora un allenamento e vedremo la migliore scelta possibile. Barrow l'ho visto con tanto entusiasmo, dipenderà da lui; riesce a mettere in squadra la sua caratteristica migliore che è fare il tiro in porta e fare gol".

Fantacalcio.it per Adnkronos