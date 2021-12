Serie A, la rincorsa all'Europa: scommettitori con la Fiorentina, quota da brividi per Sarri

Sulla squadra di Italiano, favorita a 1,31 sulla Salernitana, è andato il 73% delle giocate. Lazio in salita in casa del Sassuolo, riscatto Roma a 1,40

Roma, 10 dicembre 2021 – La corsa all'Europa si prende la scena nella 17esima giornata di Serie A, con Fiorentina, Roma e Lazio in primo piano nelle previsioni dei betting analyst. È la squadra di Italiano a salire alla ribalta, dopo il sorpasso sulla Roma e l'aggancio alla Juventus, tra il quinto e il sesto posto. Un crescendo che fa sognare i tifosi e che in quota può continuare anche contro la Salernitana: per l'anticipo di domani al Franchi l'«1» di Italiano e vale 1,31 su Planetwin365, con il 73% delle giocate a suo favore. Lontanissimi i granata, fermi a soli 8 punti in classifica e dati a 9,85, con il pareggio a 5,40. L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 2004, quando i viola si imposero per 1-0 sempre a Firenze. Lo stesso risultato stavolta pagherebbe 6,95, anche se il momento di grazia di Vlahovic fa propendere i quotisti per una partita da Over 2,5 (almeno tre reti complessive), data a 1,60. Il bomber serbo si candida a un'altra giornata da protagonista, con il suo gol dato a 1,75, a cui risponde il grande ex Ribery, la cui firma sul match pagherebbe 6,00.

Scintille in vista al Mapei Stadium, dove si giocherà la partita sulla carta più equilibrata del turno. Senza lo squalificato Milinkovic e con Immobile in dubbio, la Lazio prova l'assalto al Sassuolo. Un blitz riuscito l'ultima volta due anni fa e che stavolta è offerto a 2,53 su Planetwin365. Vicinissimi Dionisi e i suoi, a 2,73, con il segno «X» a 3,45. Altrettanto spaccati gli scommettitori, che nel 38% dei casi hanno puntato sui biancocelesti, con il Sassuolo pure qui a un soffio con il 35% delle giocate. Raspadori sale in primo piano dopo la doppietta con lo Spezia, che ha permesso ai neroverdi di strappare il pareggio in rimonta: un'altra rete si gioca a 3,00, mentre Scamacca e Berardi sono rispettivamente a 2,85 e 2,65. Proprio Berardi è stato protagonista dell'ultimo scontro diretto, con un assist e un gol su rigore che regalarono al Sassuolo il 2-0 finale. Un'altra rete su penalty per i neroverdi pagherebbe 6,50, quello per la Lazio si gioca a 5,75.

La Roma intanto ritrova lo slancio dopo il primo posto conquistato nei gironi di Conference League e dopo i due ko contro Bologna e Roma, Mourinho punta a ripartire anche in campionato. L'«1» nel posticipo di lunedì contro lo Spezia si gioca a 1,40 su Planetwin365, con pareggio e segno «2» a 4,85 e 7,70. Pronostico in discesa anche per il gruppo di testa: il Milan è a 1,88 per la trasferta contro l'Udinese (4,29), l'Inter vola a 1,17 sul Cagliari (16,50), mentre il Napoli riparte a 1,32 con l'Empoli (9,18).

