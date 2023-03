Serie A: le condizioni di Osimhen, Orsolini, Umtiti e Ricci

Napoli, Osimhen sta bene

Dopo il successo in Champions contro l'Eintracht Francoforte, il Napoli chiamato sabato in campionato ad affrontare l'Empoli allo stadio Castellani. Victor Osimhen, che contro i tedeschi martedì sera ha lamentato un lieve fastidio ai flessori, come ammesso da mister Luciano Spalletti, sembra essere in grado di recuperare e scendere in campo dal primo minuto.

Bologna, Orsolini è guarito

Thiago Motta è orfano di Marko Arnautovic, afflitto da noie muscolari, ma contro l'Inter nella gara di domenica il tecnico potrà contare su Riccardo Orsolini. Il giocatore ha smaltito la febbre che ieri l'ha colpito senza permettergli di allenarsi, oggi infatti è tornato in gruppo e domenica sarà in campo dall'inizio.

Lecce, OK Umtiti

Buone notizie per il Lecce allenato da Marco Baroni. La squadra oggi al lavoro al centro sportivo in vista del match contro il Sassuolo. A disposizione di nuovo anche Umtiti, colonna portante della propria formazione. Il difensore, dopo il lavoro personalizzato degli ultimi giorni, ha ripreso a lavorare con il gruppo dopo l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare la gara contro l'Atalanta; sarà dunque titolare sabato sera contro i neroverdi.

Torino, migliora Ricci

Ben procede il recupero dall'infortunio per Ricci, frenato nelle scorse settimane da un guaio muscolare. Nella giornata di ieri il giocatore si è allenato a parte, ma mister Juric confida di recuperarlo in extremis per il derby di martedì contro la Juventus e poterlo utilizzare quantomeno per uno spezzone di gara.

Sampdoria, in dubbio Djuricic e Sabiri

La Sampdoria di Dejan Stankovic continua a lavorare a Bogliasco in vista del match contro la Lazio di Maurizio Sarri, in calendario lunedì. Non giungono novità positive dall'infermeria: anche oggi hanno proseguito con il lavoro differenziato Jeison Murillo, Filip Djuricic e Abdelhamid Sabiri, che sono a forte rischio per il prossimo turno di campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos