Serie A: Lecce-Napoli, ripartenza azzurra a 1,63 quote in bilico per Lazio-Juventus

I bookmaker blindano il «2» partenopeo al Via del Mare, ancora fiducia a Simeone per il gol. Il riscatto dell'Inter a Salerno a 1,42, Milan in discesa contro l'Empoli

Roma, 6 aprile 2023 - Cinque giorni dopo il crollo con il Milan e a cinque giorni di distanza dalla nuova sfida con i rossoneri, stavolta in Europa. A metà strada, per il Napoli, è in arrivo un anticipo di campionato per ripartire in vista della Champions League e ridare slancio allo scatto decisivo per lo scudetto. In casa del Lecce, gli analisti puntano con decisione sulla vittoria degli azzurri: al Via del Mare il «2» di Spalletti è offerto a 1,63 su Planetwin365, con i giallorossi - sempre battuti nelle ultime cinque giornate - lontani a 5,90 e il pareggio a 3,60. A rendere più duro il compito di Baroni è la crisi dell’attacco, con il gol che manca da cinque turni. Andare a segno contro i partenopei sarebbe un colpo a 1,62, mentre un'altra partita senza reti è data a 2,05. Opposta la situazione del Napoli, andato 64 volte a segno finora: almeno una rete appare scontata a 1,12, e per gli analisti ci sono buone possibilità che gli ospiti vadano in gol due o più volte (1,92). Senza Osimehn, Spalletti si affiderà ancora una volta a Simeone, la cui firma sul match vale 2,25. Kvaratskhelia segue poco più indietro, a 2,50, mentre i salentini si affidano a Ceesa y (5,50) e Di Francesco (6,00).

In campo sabato anche Inter e Milan, con premesse piuttosto diverse. Quelle più problematiche sono dei nerazzurri, vincenti una sola volta nelle ultime sei partite disputate tra campionato e coppe. Per l'appuntamento all'Arechi, comunque, gli analisti confermano la fiducia a Inzaghi e su Planetwin365 il «2» è offerto a 1,42 contro il 4,70 del pareggio 6,95 della Salernitana, sempre ko nei tre precedenti dal 2021 a oggi, chiusi senza neanche una rete all'attivo. Almeno un gol dei padroni di casa stavolta vale 1,58 (a 2,12 un'altra partita a secco), e più in generale le quote prevedono una partita da almeno tre marcature complessive, con l'Over 2,5 a 1,62. Riparte invece con la carica ritrovata il Milan, che stavolta attende l'Empoli a San Siro. Un appuntamento facile sulla carta dopo il colpo al Maradona, con l'«1» dato a 1,40 contro il 4,70 della «X» e il 7,50 del segno «2».

Andrà invece in scena sabato sera la partita clou di giornata, anche la più equilibrata secondo i betting analyst. Lazio e Juventus si troveranno all'Olimpico per contendersi punti importantissimi sia per consolidare il secondo posto dei biancocelesti, sia per continuare una rimonta senza sosta dei bianconeri, ora a soli sei punti dal quarto posto dell'Inter. Gli ultimi sei precedenti in campionato premiano nettamente la Juve, che ha all'attivo quattro vittorie e due pareggi, ma stavolta le quote sono in equilibrio praticamente perfetto, con Sarri a 2,75 su Planetwin365, Allegri a 2,72 e il pari a 2,95. Preferenze identiche anche tra gli scommettitori, con entrambe le squadre al 34% delle preferenze e la «X» poco più indietro, al 32%. Di fronte si troveranno due delle difese più solide del campionato: come emerge dai dati di Calcio.com, la Lazio ha subito 0,7 gol per partita, mentre la Juventus è a 0,81. In tabellone vola quindi l'Under 2,5, a 1,45, mentre nelle scommesse sul risultato esatto spicca l'1-1 a 6,10.

Nella corsa al piazzamento Champions sarà insidiosa anche la trasferta della Roma (2,25) sul campo del Torino (2,25), mentre l'Atalanta (1,63) proverà ad approfittarne contro il Bologna (5,42).

