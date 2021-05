Serie A: Milan di un soffio sull'Atalanta ma la Juve è più vicina all'obiettivo Champions

I rossoneri sicuri di un posto tra le prime quattro solo se vincono a Bergamo: obiettivo fissato a 2,35, ma la Dea segue a ruota, a 2,47. Per gli analisti di Planetwin365, la Juventus può fare il sorpasso, tanto che la sua quota Champions è più bassa di quella del Milan.

Roma, 21 maggio 2021 – Ultimi novanta minuti da brivido per Napoli, Milan e Juventus che inseguono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Per gli analisti di Planetwin365, il Napoli ha l’obiettivo a portata di mano (1,05), seguito dalla Juventus (1,35), in vantaggio sul Milan (1,65), nonostante la classifica sorrida momentaneamente ai rossoneri.

Gli uomini di Pioli sono infatti chiamati alla sfida più difficile contro l’Atalanta, seconda in classifica con 78 punti e reduce dalla delusione della finale di Coppa Italia. Sarà anche per questo che gli analisti di Planetwin365 danno favoriti i rossoneri sul filo di lana, con la quota di 2,35. La vittoria dell'Atalanta è di poco meno probabile, a 2,47. Chance molto più ridotte vengono date al pareggio, quotato a 4,00. Muriel in vantaggio su tutti come possibile marcatore lato Atalanta, a 2,25, seguito da Zapata a 2,30. Per il Milan, orfano di Ibrahimovic, le attenzioni sono tutte su Rebic a 2,60.

Al Napoli, vicinissimo a un posto in Champions, spetta una gara sulla carta agevole, contro il Verona, già salvo da diverse giornate. Per i quotisti di Planetwin365, i partenopei giocheranno sul velluto, tanto che assegnano alla vittoria la quota di 1,15 in una partita con possibilità praticamente nulle per il Verona: a 14,50 viene data l’opzione «2». Sfida decisamente da Over, offerto a 1,30, con Osimhen probabile marcatore a 1,60, in vantaggio su Insigne a 1,80. Gli scommettitori si allineano al pensiero dei quotisti, l’80% punta sulla vittoria del Napoli.

Candidata alla vittoria anche la Juventus, che domenica sera farà visita al Bologna. Dopo la conquista della Coppa Italia, Pirlo sembra intenzionato a confermare la formazione quasi in blocco, nel giorno in cui si gioca il tutto per tutto anche da un punto di vista personale. I bianconeri hanno solo un risultato a disposizione e i quotisti di Planetwin365 sono convinti che non mancheranno l’obiettivo, che comunque potrebbe non bastare. La quota per la vittoria della Juventus è 1,20, contro l’11,50 del Bologna. Ronaldo a 29 reti ha di fatto archiviato la vittoria nella classifica marcatori e, dopo aver ritrovato il gol nel match con il Sassuolo, per i bookmaker andrà a segno (1,40) anche domenica sera. Settantatre gol segnati dalla Juventus, sessantuno subiti dal Bologna: numeri che spingono gli analisti ad abbassare anche la quota gol di Dybala e Morata, entrambi a 1,85.

