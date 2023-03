Serie A, Napoli-Milan: quote azzurre al Maradona Pioli a 4,65 contro il tabu' Spalletti

La vittoria partenopea nel posticipo di domenica vale 1,75, il 54% degli scommettitori ha scelto l'«1». Per l'Inter è in arrivo la Fiorentina, gli analisti puntano sulla squadra di Inzaghi

Roma, 31 marzo 2023 - La distanza in classifica è abissale, eppure c'è una serie negativa da interrompere per il Napoli nella sfida contro il Milan, primo assaggio in vista della doppia sfida di Champions League. Davanti al loro pubblico i partenopei non battono i rossoneri dal 3-2 in rimonta del 2018, un digiuno che almeno in quota finirà domenica sera: la vittoria di Spalletti e i suoi è data a 1,75 su Planetwin365, e sull'«1» è andato il 54% delle giocate. Pioli - che contro Spalletti ha vinto solo una volta in 13 precedenti - paga un mese di marzo difficile, culminato con il ko contro l'Udinese prima della sosta. Il «2» è quindi dato a 4,65 (con il 20% di preferenze), mentre per il pareggio si scende a 3,65 (26%). Nel blitz di San Siro all'andata il match fu sbloccato dal rigore di Politano e stavolta una rete del Napoli dagli undici metri pagherebbe 5,50, mentre un penalty a segno per il Milan si gioca a 8,50. Nel complesso, comunque, le previsioni sul numero di reti segnate sono piuttosto equilibrate, nonostante la media gol altissima - tra fatti e subiti - di entrambe le squadre (2,96 per partita, come emerge dal sito di statistiche Calcio.com): in questo caso la spunta di poco l'Under (massimo due reti complessive) a 1,80, mentre per l'Over si sale a 1,90. Tre degli ultimi quattro scontri diretti sono in effetti finiti per 1-0 (due volte per il Napoli e una per il Milan): la vittoria di misura partenopea stavolta è data a 7,00, mentre per lo 0-1 rossonero si sale a 13,30. Assente nella partita di andata, Osimhen si prende stavolta la vetta sul tabellone dei marcatori, dove è a 2,35, davanti a Kvaratskhelia (2,75) e a Giroud (3,50).

Come il Milan, anche l'Inter è chiamata a scuotersi dopo due sconfitte consecutive e lo slittamento al terzo posto in classifica. Per l'anticipo di domani contro la Fiorentina, gli analisti danno comunque fiducia ai nerazzurri, avanti a 1,75 su Planetwin365 e con quasi il 60% delle giocate dalla loro parte. A dare fiducia ai viola è invece la lunga serie positiva iniziata a metà febbraio,culminata nei quattro successi di fila in campionato. Il blitz a San Siro pagherebbe 4,50, mentre un'altra «X» dopo quella della scorsa stagione vale 3,75. Dopo la difficile serata contro la Juventus, Lautaro Martinez punta a riscattarsi ed è proprio lui - che ha già segnato una doppietta all'andata -la prima scelta nelle scommesse sui gol, a 2,35, alla pari con Lukaku. Dall'altra parte del campo gli occhi sono invece puntati su Cabral (4,00), accompagnato da Gonzalez (4,00). Sul fronte assist, invece, gli esperti piazzano Barella davanti a tutti (3,65), seguito da Mkhitaryan a 5,25.

Seconda a sorpresa in classifica, la Lazio proverà a confermarsi dopo la vittoria nel derby sul campo di un Monza che in casa ha perso solo una volta nelle ultime otto giornate. Sarri e i suoi partono comunque in vantaggio, a 2,05 su Planetwin365, contro il 3,30 del pari e il 3,70 del segno «1». Più facile, almeno sulla carta, il ritorno alla vittoria della Roma dopo la delusione nella stracittadina: Mourinho e i suoi volano a 1,42 contro la Sampdoria (8,10), con l'opzione «X» a 4,30.

