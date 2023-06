Serie A, news Ibra, Cataldi, Lazaro, Holm e...

Milan, Ibra salta il Verona

Nei piani c'era il saluto ai tifosi rossoneri in campo, per quella che sarebbe stata l'ultima partita di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan, ma le speranze dello svedese sembrano sfumare. L'attaccante rossonero è ancora condizionato da un problema muscolare al polpaccio e non ci sarà domenica in campionato contro l'Hellas Verona.

Spezia, si rivede Holm

Gli aquilotti domenica saranno di scena all'Olimpico contro la Roma. Mister Semplici orientato a confermare l'11 titolare che si è visto contro il Torino nell'ultimo turno di campionato, ma in panchina il tecnico potrebbe portare anche Holm. Il difensore è fuori da diverso tempo per noie muscolari, ma per dar manforte ai compagni in una sfida delicata per la salvezza potrebbe sedere quantomeno in panchina.

Lazio, recuperato Cataldi

Danilo Cataldi, infortunatosi il 30 aprile nel match contro l'Inter, oggi ha partecipato all'allenamento e si candida ad esserci contro l'Empoli. Un recupero anticipato da parte del calciatore biancoceleste che sembrava destinato a tornare nella prossima stagione. Out, invece, ancora Marusic che salterà l'ultimo turno di campionato.

Torino, KO Lazaro

Brutte notizie in casa Torino: Juric sabato dovrà rinunciare a Valentino Lazaro vittima di una lesione tra il primo e il secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Stagione finita quindi per l'ex nerazzurro, mentre rimane in dubbio Radonjic che potrebbe recuperare al massimo per la panchina contro l'Inter in campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos