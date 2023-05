Serie A, novità Politano, Belotti, Bonaventura e Candreva

Napoli, Politano convocabile

Smaltita la delusione per il pareggio contro la Salernitana, il Napoli questa mattina si è ritrovato al Konami Training Center per preparare la sfida di giovedì in campionato contro l'Udinese, che potrebbe consegnare l'aritmetica certezza di vincere lo Scudetto. Ancora lavoro a parte per l'infortunato Mario Rui, invece in Friuli farà rientro tra i convocati Matteo Politano che oggi ha ripreso ad allenarsi in gruppo smaltito il fastidio alla caviglia.

Roma, Belotti ai box

Andrea Belotti non sarà a disposizione domani nel match dello U-Power Stadium. L'attaccante è alle prese con una frattura alla cartilagine costale rimediata contro il Milan e avverte ancora dolore. Prima di rivederlo in campo potrebbero volerci almeno un paio di settimane. Mourinho spera di averlo a disposizione per le ultime due o tre partite di campionato.

Fiorentina, in gruppo Bonaventura

Mister Italiano ha ritrovato nell'allenamento odierno a disposizione Giacomo Bonaventura, superato il problema muscolare all'adduttore accusato nei giorni scorsi. Il centrocampista è pronto a tornare tra i convocati per domani contro la Salernitana, ma difficile immaginarlo in campo dal primo minuto. L’obiettivo del tecnico è averlo al top per la semifinale di andata di Conference League contro il Basilea.

Salernitana, in dubbio Candreva

E' scattato l'allarme attorno le condizioni di Antonio Candreva: il problema muscolare al polpaccio accusato dal centrocampista granata domenica scorsa a Napoli non sarebbe lieve. E' infatti a rischio la presenza del calciatore domani in campionato contro la Fiorentina, pronta l'alternativa Botheim in attacco con Dia e Kastanos.

Fantacalcio.it per Adnkronos