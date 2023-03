Serie A, parlano Dionisi, Baroni e Zanetti

Sassuolo, Dionisi in conferenza stampa

"Berardi si è allenato tutta la settimana con la squadra, salvo sorprese è disponibile. Lo era anche per un basso minutaggio contro il Napoli, abbiamo scelto di non rischiare. Pinamonti più lavora e più la sua condizione migliora; sarà della partita, ma devo valutare se dall'inizio o in corso. Se Ruan ha trovato continuità è merito suo".

Lecce, Baroni recupera Umtiti

"Umtiti è rientrato in gruppo, è disponibile. Persson è tornato ad allenarsi oggi, sta bene e conto anche su di lui. Non faccio mai caso alle assenze, a Bergamo abbiamo fatto una prestazione positiva nonostante qualche defezione".

Empoli alla prova Napoli, le dichiarazioni di Zanetti

"Squalificati Bandinelli e Akpa Akpro, abbiamo perso tre tasselli importanti; ci metto dentro anche Cambiaghi perchè era in grande condizione. Altri calciatori domani hanno la possibilità di mettersi in evidenza, confrontandosi con una squadra di alto calibro come il Napoli. Piccoli sta crescendo, Caputo non è al top e lo valutiamo".

Fantacalcio.it per Adnkronos