Serie A, rivoluzione in panchina: Spezia e Salernitana cambiano allenatore

Il cambio di tecnico di Spezia e Salernitana porta a 7 le sostituzioni degli allenatori in Serie A dopo 22 giornate di questa stagione. I campani hanno esonerato Davide Nicola per la seconda volta con l'arrivo di Paulo Sousa, mentre i liguri hanno mandato via Luca Gotti ma non hanno ancora ufficializzato il nuovo tecnico che potrebbe essere Leonardo Semplici, ex Spal.

Il primo cambio stagionale è avvenuto al Bologna dopo il quinto turno con Sinisa Mihajlovic che aveva pagato con l'esonero un avvio deludente, con l'arrivo di Thiago Motta. E' poi toccato a Giovanni Stroppa con il Monza che ha scelto al suo posto Raffaele Palladino e con la squadra che ha poi iniziato a fare risultati condannando Marco Giampaolo mandato via dalla Sampdoria con l'arrivo, per un'impresa salvezza che appare disperata, di Dejan Stankovic.

Il quarto della lista è Gabriele Cioffi, esonerato dal Verona che sceglie di promuovere il tecnico della Primavera, Salvatore Bocchetti, poi affiancato da Marco Zaffaroni. Quindi il turno della Cremonese che, ultima con 7 punti dopo la sconfitta proprio con il Monza nella 18esima giornata decide di cacciare Massimiliano Alvini affidando le residue chance di salvezza a Davide Ballardini che ha fatto benissimo in Coppa Italia eliminando Napoli e Roma ma ancora non ha ingranato in campionato.

Il 22esimo turno fa saltare le ultime due panchine in ordine di tempo: appunto lo Spezia che esonera Luca Gotti e la Salernitana che manda via Davide Nicola già esonerato dopo la sconfitta per 8-2 con l'Atalanta alla 18a ma richiamato due giorni dopo. Ora l'arrivo del tecnico portoghese Paulo Sousa. Nella scorsa stagione furono in tutto 10 i cambi in panchina.