Serie A, Roma ancora per l'Europa League: contro lo Spezia la vittoria è a 1,97

Il successo all'Olimpico garantirebbe ai giallorossi almeno la sesta posizione. Bianconeri chiamati all'impresa rimanere nella massima serie, il blitz è a 3,66. Nell'altra sfida decisiva per la salvezza, Verona a 4,23 contro il Milan (1,81)

Roma, 1 giugno 2023 - La delusione europea va smaltita subito per blindare anche per il prossimo anno il posto in Europa League. La Roma insegue l'ultimo obiettivo della stagione nella giornata finale di campionato, contro uno Spezia che deve cercare i punti decisivi per la salvezza. Il fattore campo e la superiorità tecnica dei giallorossi danno però il vantaggio agli uomini di Mourinho almeno nelle previsioni degli analisti: per l'appuntamento di domenica sera l'«1» all'Olimpico si gioca a 1,97 su Planetwin365, con il 50% delle giocate dalla parte dei padroni di casa. Anche un pareggio o una sconfitta potrebbero bastare alla Roma per raggiungere il traguardo (in caso di mancata vittoria della Juventus); eventualità date rispettivamente a 3,45 e 3,66, con i bianconeri chiamati a fare meglio del Verona per rimanere in Serie A. Gli ultimi tre precedenti si sono conclusi sempre con la vittoria dei giallorossi, senza subire neanche un gol. Un'eventualità (la vittoria a porta inviolata) che stavolta pagherebbe 3,53. Le quote protendono però per una partita con entrambe le squadre a segno (a 1,69), mentre per il risultato esatto spicca il 2-1 a 9,18.

Alla Dacia Arena anche la Juventus va all'ultimo assalto all'Europa League, con quote molto simili a quella dei rivali diretti della Roma. I bianconeri arrivano dai due pesanti ko contro Empoli e Milan, ma per gli analisti Planetwin365 sono comunque avanti sull'Udinese, contro cui hanno vinto gli ultimi due scontri. Un altro successo pagherebbe 1,95, contro il 3,80 dei friulani (che arrivano da tre ko di fila) e il 3,40 del pareggio. Come emerge dai dati di Calcio.com, l'Udinese è tra le squadre che hanno collezionato più Over 2,5 nel corso del campionato (in oltre la metà delle partite) e anche stavolta le quote si sbilanciano verso una gara da almeno tre reti complessive, in tabellone a 1,80. In campo il duello sarà innanzitutto tra Beto e Vlahovic: il serbo è in vantaggio nelle scommesse sui gol, dove è dato a 2,70 contro il 3,30 del brasiliano. Occhi puntati anche su Rabiot, quasi sicuramente alla sua ultima partita con la Juve: la sua rete pagherebbe 5 volte la posta.

Andrà invece in scena a San Siro l'altro atto decisivo per la salvezza, con il Verona chiamato a fare l'impresa contro un Milan che sulla carta può ancora raggiungere la terza posizione. I gialloblù, a pari punti con lo Spezia, devono ottenere un risultato migliore dei bianconeri, ma nelle quote Planetwin365 il «2» è dato a 4,23, con il pareggio a un corposo 3,55. Per i rossoneri, invece, i tre punti valgono 1,81 e segnerebbero il quinto successo consecutivo sui gialloblù. Quattro degli ultimi cinque precedenti sono finiti con almeno tre reti complessive e stavolta l'Over 2,5 vale 1,80.

Ultima squadra a doversi assicurare un posto in Europa League è l'Atalanta, che a 1,60 sul Monza (4,95) è a un passo dal traguardo. Sabato, invece, la Lazio (a 2,05) difenderà il secondo posto sul campo dell'Empoli (3,45), incalzata dall'Inter (3,10) che nel pomeriggio sarà in trasferta contro il Torino (2,20).

