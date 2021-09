Giallorossi si portano a 12 punti in classifica, tre in meno del Napoli capolista

Roma-Udinese 1-0, vittoria giallorossa di misura all'Olimpico. A decidere l'incontro una rete di Tammy Abraham al 36' del primo tempo. Per effetto di questo successo, la Roma si porta a 12 punti in classifica, tre in meno del Napoli capolista.