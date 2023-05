Serie A, sono 6 gli squalificati della 35a giornata

Sono sei i calciatori che salteranno la giornata numero 35 di campionato causa squalifica. Ecco l'elenco completo: Pickel (Cremonese), Maehle (Atalanta), Bronn (Salernitana), Thiaw (Milan), Agudelo (Spezia), Posch (Bologna).

Nel Milan al centro della difesa occasione per Kalulu al posto di Thiaw. Sulla fascia dell'Atalanta, orfana di Maehle, verrà rispolverato Soppy, complici le assenze degli infortunati Ruggeri e Hateboer. Il Bologna perde Posch, dietro spazio a Lykogiannis e Cambiaso come terzini poi in mezzo la coppia Bonifazi-Lucumì per sfidare domenica la Roma al Dall'Ara. Lo Spezia priva di Agudelo, ritroverà una maglia nel tridente d'attacco Verde così come il ristabilito Nzola. Nel terzetto di difesa della Salernitana Daniliuc dovrebbe prendere il posto dello squalificato Bronn. Infine Pickel della Cremonese deve scontare il secondo turno di stop e in mediana nei grigiorossi ci sarà Meitè con Castagnetti.

Fantacalcio.it per Adnkronos