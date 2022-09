Serie A, Spezia-Bologna 2-2

Termina in parità sul punteggio di 2-2 il match tra Spezia e Bologna, valido per la quinta giornata di Serie A e disputato allo stadio 'Picco' di La Spezia. Apre e chiude il match l'attaccante rossoblù Arnautovic a segno al 7' e al 64'. Per i liguri a segno Bastoni al secondo minuto di recupero del primo tempo e Schouten con un autogol al 54'. In classifica lo Spezia è 12° insieme alla Salernitana con 5 punti, il Bologna 14° a quota 3 con l'Empoli.