Pareggio per 2-2 tra Spezia e Cremonese nel match valido per la decima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Picco' di La Spezia. Al vantaggio degli ospiti con Dessers al 2', replicano Nzola al 19' e Holm al 22'; definitivo 2-2 di Pickel al 52'. In classifica i liguri sono al 14° posto con 9 punti, mentre i lombardi penultimi a quota 4.