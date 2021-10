Serie A, Torino-Genoa 3-2

Allo Stadio Olimpico Grande Torino granata in vantaggio al 14' con Sanabria, al 31' il raddoppio do Pobeg

Il Torino vince 3-2 nell'anticipo della nona giornata del campionato di Serie A contro il Genoa. Allo Stadio Olimpico Grande Torino granata in vantaggio al 14' con Sanabria, al 31' il raddoppio do Pobega. Nella ripresa Destro accorcia le distanze al 69' ma 8 minuti dopo è Brekalo a siglare la terza marcatura del Toro, a nulla serve per i liguri la rete di Caicedo all'81. La classifica vede la squadra piemontese salire a 11 punti, fermo a 6 il Genoa.