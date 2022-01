Servizi SEO: cosa sono e perché sono utili

Nel “mare magnum” dei Web Marketing i servizi SEO sono senz’altro tra i più richiesti: questo acronimo è ormai diffusissimo, forse perfino inflazionato, tuttavia sono ben pochi a sapere realmente a cosa faccia riferimento.

Non esitiamo, dunque, e cerchiamo di comprendere cosa sono i servizi SEO usando un linguaggio che risulti comprensibile anche a chi non conosce nulla di questo settore.

Cosa significa SEO?

Per comprendere cosa siano i servizi SEO è utile partire da un’analisi di tale sigla: essa fa infatti riferimento a “Search Engine Optimization”, ovvero ottimizzazione per i motori di ricerca.

Ecco, i servizi SEO fanno proprio questo: ottimizzano una risorsa, ovvero il sito web del cliente, affinché divenga maggiormente visibile nei motori di ricerca, strumenti che tutti siamo abituati ad utilizzare nella nostra quotidianità.

Essere presenti nei motori non significa essere ben posizionati

A questo punto ci si potrebbe chiedere: ma se i motori di ricerca includono automaticamente le pagine dei vari siti Internet tra i propri risultati, perché mai si dovrebbe usufruire di un servizio come questo?

È vero, l’inclusione di un sito Internet tra i risultati di un motore di ricerca è automatica, ammenoché non si compiano delle azioni tecniche specifiche, ma questo non ha nulla a che vedere con il relativo posizionamento.

Proviamo a fare un esempio: se digitiamo in Google la ricerca “mobili da giardino”, il motore di ricerca ci dice che sono presenti, a riguardo, più di 22 milioni di risultati. Un vero e proprio “oceano”, dunque.

Tutti questi siti hanno in comune il fatto di essere su Google, certamente, ma una cosa è trovarsi al ventiduemilionesimo posto, una cosa è essere alla decima pagina del motore e un’altra è trovarsi al primo posto assoluto.

Tutti noi siamo abituati a dare priorità ai primi risultati del motore, d’altronde è improbabile visitare decine di risultati senza trovare ciò che si sta cercando, ecco perché riuscire a guadagnare un buon posizionamento nei motori, ovviamente per quel che concerne le ricerche pertinenti, significa garantirsi un vantaggio competitivo davvero immenso che può divenire decisivo nello sviluppo di un business.

Chiarito qual è l’importanza dei servizi SEO, è ora spontaneo chiedersi: ma come si possono “scalare” le posizioni nel motore di ricerca? Come si può raggiungere questo risultato?

In cosa consistono i servizi SEO?

Partiamo con una premessa: i motori di ricerca sono degli strumenti molto intelligenti, d’altronde dietro ai medesimi non ci sono soltanto automatismi, ma aziende di grandi dimensioni composte da fior di professionisti, di conseguenza se un sito web viene collocato ai primi posti è perché è reputato autorevole, affidabile, attendibile nelle informazioni fornite.

Alla base dei servizi SEO, dunque, c’è anzitutto un lavoro mirato ad accrescere la qualità del sito web da ottimizzare, e tale attività abbraccia più ambiti, spaziando dalla cura editoriale alla frequenza di aggiornamento.

Se il sito è di qualità dal punto di vista dei contenuti, della struttura e di ogni altro aspetto tecnico, sul medesimo diviene possibile compiere delle azioni SEO in senso stretto, e anche in questo caso la gamma di attività eseguibili è davvero enorme.

Sintetizzando al massimo un argomento ampio e molto specialistico, possiamo affermare che gli interventi di ottimizzazione SEO possono essere distinti in due grandi categorie: le ottimizzazioni On-Site, ovvero quelle che si concretizzano nel sito d’interesse, e quelle Off-Site, che trovano invece compimento all’esterno del medesimo.

Un mondo variegato che richiede competenze plurime

Come si può evincere, dunque, quello dei servizi SEO è un mondo molto variegato che richiede competenze molto approfondite: per ottenere un risultato apprezzabile, infatti, è fondamentale lavorare su più fronti e con la massima professionalità.

Alla luce di questo, non può che essere un buon consiglio quella di affidarsi ad un’agenzia SEO: società specializzate come SEO Cube Agency possono vantare un team composto da figure dai profili differenti, in grado di lavorare con competenza su tutti gli aspetti che possono influire sul posizionamento nei motori di un sito web.

