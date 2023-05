'Sessualità al femminile nelle diverse popolazioni', a Roma corso Artemisia Academy

Il 20 maggio, dalle ore 09:00, a Palazzo Valentini - Città metropolitana di Roma Capitale, si terrà il Convegno scientifico dal titolo “Sessualità al femminile nelle diverse popolazioni - criticità socio-sanitarie, Medicina Inclusiva e Medicina di Genere”, promosso e organizzato da Artemisia Academy, organismo della Fondazione Artemisia, Ente non profit della Rete di centri clinici e diagnostici Artemisia Lab.

Centinaia di milioni di donne e ragazze non possiedono il diritto di decidere liberamente sul proprio corpo. Lo rivela il rapporto “State of world population 2021 – My body is my own - Claiming the right to autonomy and self-determination”, pubblicato in aprile dall’Agenzia delle Nazioni unite per la salute sessuale e riproduttiva (Unfpa). Ci sono diversi fattori, diverse situazioni, che negano a tante donne il sacro diritto dell'autonomia e dell'integrità corporea. La prima fra tutte è la discriminazione di genere, che riflette e sostiene i sistemi di potere patriarcali e genera disuguaglianza. Dove esistono norme sociali discriminatorie di genere, aumenta la possibilità di perdere l’autonomia corporea: nonostante le garanzie costituzionali di parità di genere in molti Paesi, nel mondo, in media, le donne godono solo del 75% dei diritti legali degli uomini. In molti casi non hanno il potere di contestare queste disparità a causa dei bassi livelli di partecipazione ai processi decisionali, o della totale esclusione da questi. Il raggiungimento dell'autonomia corporea e l’autodeterminazione di tutte le donne dipendono soprattutto dal raggiungimento dell'uguaglianza di genere, obiettivo condiviso a livello internazionale in documenti come la Dichiarazione di Pechino e il Goal 5 dell’Agenda 2030.

Il Convegno Artemisia Academy rappresenta sia un’occasione di aggiornamento scientifico e culturale in merito ai danni fisici e psico-sociali registrati fra le bambine, ragazze e donne vittime di soprusi e ai rischi futuri derivanti dal perpetrarsi di prepotenze, maltrattamenti e coercizioni, sia un’occasione di riflessione e confronto sulle cause profonde dei diversi fenomeni di abuso di potere sulle donne in tutto il mondo (violenze fisiche, sessuali, psicologiche, economiche e di matrice religiosa), al fine di diffondere maggiore consapevolezza e cominciare a gettare le basi di nuovi e più efficaci piani di intervento, attraverso un impegno sinergico fra Professionisti della Sanità, Comunità Religiose, Scuole e Istituzioni. L’evento vede il riconoscimento scientifico dell’IISMAS- Istituto Internazionale Scienze Mediche, Antropologiche e Sociali, ed il coinvolgimento della Presidenza dell’Assemblea Capitolina, nella persona della Presidente Svetlana Celli, e della Città metropolitana di Roma Capitale, nella persona della Consigliera Tiziana Biolghini, Delegata alle Pari Opportunità. Il parterre di relatori è costituito da primari esponenti del mondo medico-scientifico, accademico, religioso e Istituzionale. Il corso offre 4.9 crediti ECM gratuiti ed è rivolto a tutte le professioni sanitarie. Per iscriversi e partecipare: artemisiafondazione.it/eventi/