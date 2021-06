Sette Big Tech per una impronta climatica pubblica e condivisa

Un gruppo di sette società tecnologiche ha esortato la Securities and Exchange Commission a richiedere alle aziende di produrre e divulgare con regolarità ai propri azionisti tutti i dati relativi all'incidenza delle proprie operazioni sulle questioni climatiche e ambientali.

In una lettera al presidente della SEC Gary Gensler, i responsabili di Google Alphabet, Amazon, Autodesk, eBay, Facebook, Intel e Salesforce hanno condiviso la propria opinione riguardo alla richiesta di un dibattito pubblico e di una apertura su questo genere di comunicazioni aziendali. Hanno scritto le società nella loro lettera aperta: “Riteniamo che le comunicazioni sul clima siano fondamentali per garantire che le aziende seguano gli impegni dichiarati in proposito e per monitorare i progressi collettivi nell'affrontare il riscaldamento globale e nella costruzione di un'economia a zero emissioni di carbonio che sia prospera e resiliente".

Nella lettera, il gruppo ha delineato tutta una serie di principi che ritiene che la SEC dovrebbe incorporare nelle regole relative alle divulgazioni sul clima. L'idea è che, prima di tutto, le aziende dovrebbero riferire le proprie emissioni di gas serra, misurate secondo gli standard globali di riferimento e la SEC dovrebbe contribuire a fare sì che sia possibile garantire la coerenza e la confrontabilità di questi dati.

Scrivono i sette nella lettera: “Complessivamente, oggi acquistiamo più di 21 gigawatt di energia pulita e molti di noi sono membri della campagna delle Nazioni Unite Race to Zero e di America is All In. Ogni azienda ha come obiettivo quello di acquistare energia rinnovabile al 100%. L'impatto di questi sforzi è sostanziale, considerando il nostro ruolo di creatori di lavoro con quasi 1,7 milioni di dipendenti (alla fine dello scorso anno fiscale). Sosteniamo la segnalazione regolare e coerente di questioni relative al clima per integrare le significative azioni che ciascuno di noi sta intraprendendo per affrontare il cambiamento climatico e ciascuno di noi ha già segnalato volontariamente la propria impronta di emissioni di gas serra. Riteniamo che sia fondamentale misurare e riportare regolarmente i nostri progressi nei confronti dei nostri impegni sul clima e per condividere aggiornamenti con investitori e altri portatori di interessi. Riteniamo che, affinché tali divulgazioni siano significative e comparabili, dovrebbero sfruttare quadri e standard ampiamente riconosciuti”.