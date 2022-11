Settore manifatturiero e industria 4.0 tra post pandemia e crisi energetica

La gran parte dei beni che ogni giorno consumiamo o utilizziamo è il frutto della produzione del settore manifatturiero di cui fanno parte diversi settori: dal petrolifero agli alimentari, dall'elettronica all'abbigliamento, dagli autoveicoli al chimico farmaceutico, giusto per citarne alcuni. Dunque, in sintesi, rappresenta quasi l'intera produzione industriale e per questo ha un peso specifico determinante sull'economia del Paese. Ma in concreto, in che condizioni si trova il settore manifatturiero italiano, specie dopo la profonda recessione dovuta alla pandemia e alla crisi energetica attuale? Quali sono i settori industriali che hanno le performance migliori? Quanto stanno investendo le imprese nelle nuove tecnologie? Adnkronos e Datafactor di Expleo tracciano una panoramica del settore manifatturiero e della rivoluzione digitale dell'industria 4.0 a partire dai dati forniti da Istat e Eurostat. Dall'analisi dei dati degli ultimi due anni emerge, ad esempio, che il settore manifatturiero ha attraversato una fase di profonda recessione in concomitanza con il primo anno della pandemia da Covid-19, quando la produzione industriale si è praticamente fermata, per poi riprendersi raggiungendo un picco nell'Aprile 2021 e successivamente stabilizzarsi, pur con un andamento altalenante dovuto anche alla crisi energetica in atto. Tra l'altro, le statistiche sottolineano che nell'ultimo anno il settore farmaceutico ha registrato un maggior incremento nella produzione e che a livello europeo l'Italia ha un indice di produzione industriale al di sotto della media.