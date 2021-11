Seven Knights 2 - l'attesissimo sequel di Seven Knights, l'originale gioco di ruolo per dispositivi mobili sviluppato da Netmarble - è stato lanciato in tutto il mondo

Disponibile ora in 12 lingue come gioco free to play su App Store e Google Play

LOS ANGELES, 10 novembre 2021 /PRNewswire/ -- I fan dell'originale e longevo gioco di ruolo per dispositivi mobili sviluppato da Netmarble, Seven Knights, ora possono iniziare un nuovo, immersivo e coinvolgente capitolo cinematografico del franchise poiché Seven Knights 2 debutta ufficialmente in tutto il mondo. Il gioco è ora scaricabile gratuitamente dall'App Store e da Google Play. Gli utenti possono guardare un nuovissimo video realizzato per il lancio sul canale ufficiale YouTube di Seven Knights 2.

Seven Knights 2 ritorna a 20 anni di distanza dal gioco originale Seven Knights. Questa nuova storia ruota intorno ai Mercenari dell'Alba guidati da Lene, la figlia di Eileene, membro dei Seven Knights del gioco originale. I mercenari dell'Alba intraprendono un viaggio per trovare Rudy, l'ultimo membro dei Seven Knights, dopo una serie di eventi che coinvolgono una giovane ragazza misteriosa chiamata Phiné. I fan di tutto il mondo possono ora iniziare a raccogliere e sviluppare eroi carismatici mentre si impegnano in una storia cinematografica immersiva e coinvolgente.

Per celebrare il lancio del gioco, Netmarble sta programmando un evento "Login speciale giornaliero come Nuovo Comandante dei Mercenari" che consentirà agli utenti di sbloccare diversi premi, tra cui un livello leggendario "Saint of Light Karin" al momento del settimo accesso giornaliero al gioco.

Ecco alcune delle principali funzionalità che appassioneranno i giocatori:

Seven Knights 2 è un RPG per dispositivi mobili di qualità cinematografica che consente ai giocatori di collezionare e sviluppare eroi carismatici di ogni forma e dimensione mentre si impegnano in una storia immersiva e coinvolgente grazie a comandi in tempo reale ed equipaggiamenti in-game utilizzando combinazioni di statistiche eroiche, formazioni e animali domestici. I suoi protagonisti sono una varietà di personaggi raffigurati con una splendida grafica di alta qualità grazie a Unreal Engine 4; Seven Knights 2 calerà i giocatori in un vero e proprio sequel traboccante di un gameplay divertente e innovativo, già noto ai giocatori di Seven Knights di tutto il mondo.

Finora Seven Knights ha totalizzato 60 milioni di download a livello globale.Seven Knights 2 ha avuto successo anche in Corea, essendosi classificato al 1° posto nell'App Store e al 2° posto in Google Play in termini di proventi dal suo lancio avvenuto a novembre 2020. In seguito al lancio globale, Seven Knights 2 potrà essere giocato in dodici lingue, tra cui inglese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale, thai, portoghese, spagnolo, tedesco, italiano, francese, russo e indonesiano.

Ulteriori informazioni sul lancio di Seven Knights 2 sono disponibili sulla pagina ufficiale Facebook, YouTube, Discord e sul Forum ufficiale oppure visitando il canale globale YouTube di Netmarble.

Informazioni su Netmarble Corporation

Fondata in Corea nel 2000, Netmarble Corporation è uno dei principali sviluppatori ed editori che supera i limiti dell'esperienza di gioco su dispositivi mobili grazie a giochi altamente innovativi tra cui MARVEL Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e Marvel Future Fight. In qualità di casa madre di Kabam nonché uno degli azionisti di maggioranza di Jam City e HYBE (già Big Hit Entertainment), Netmarble si impegna a intrattenere il pubblico di tutto il mondo con una varietà di giochi per dispositivi mobili basati su franchise e collaborazioni influenti con i detentori di IP in tutto il mondo. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1682725/SK2G__Launch_Day_Image_ENG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1682726/Netmarble_Logo.jpg