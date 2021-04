'Sfiduciamo Speranza', Fdi lancia raccolta firme online per petizione

Fratelli d'Italia lancia oggi la raccolta firme per una petizione popolare in supporto alla mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, già presentata nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. È possibile sottoscrivere la raccolta all’indirizzo internet: SfiduciamoSperanza.it. Così una nota di Fratelli d’Italia.

"Da tempo, il partito guidato da Giorgia Meloni denuncia l'incompetenza e l'inadeguatezza di Roberto Speranza nel ricoprire l’incarico di ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico. Per Fratelli d’Italia la sfiducia nasce dalla gestione sanitaria fallimentare e disastrosa di Speranza piena di omissioni, bugie ed errori che hanno aggravato le difficoltà degli italiani per la pandemia", ricordano dal partito di Giorgia Meloni.

Meloni: "Chiedere rimozione ministro non è lesa maestà"

“Leggo imbarazzanti ricostruzioni e critiche rivolte verso la mozione di Fratelli d'Italia per sfiduciare il ministro Speranza, quasi come se chiedere democraticamente la rimozione di un ministro fosse lesa maestà. Mi aiutate a dimostrare a questa sinistra che c'è una parte consistente di italiani che, dopo tutti i disastri nella gestione della pandemia, non vuole più che Speranza continui ad occuparsi della loro salute? Firmate e fate firmare la petizione in sostegno della nostra mozione di sfiducia a Speranza”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.