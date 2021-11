Sgarbi: "Fedez pronto a fondare Psi, Partito Stronz...e Italiane"

"In politica sentivamo la mancanza di uno come Fedez"

''In politica sentivamo la mancanza di uno come Fedez, dopo le stronz...e di Grillo e dei suoi mancava un titolare di stronz...e, così potrà fondare il Psi, Partito Stronz...e Italiane'''. Così Vittorio Sgarbi all'Adnkronos attacca il rapper dopo la notizia, confermata all'Adnkronos, della registrazione da parte della Zdf Srl, la società di Fedez, di un dominio web per le elezioni 2023.

"Il problema è quanti degli ex grillini lo voteranno perché il suo mercato è quello lì - continua il critico d'arte - Gli italiani hanno già fatto il vaccino con Grillo, saranno molto prudenti a votare uno sparacaz...e del genere. A me quella di Fedez (la registrazione di un dominio on line per le elezioni del 2023, ndr) più che una trovata pubblicitaria sembra una minaccia'', conclude Sgarbi.

(di Alisa Toaff)