SHAD torna alla Dakar con Joan Pedrero

SHAD torna alla Dakar supportando il pilota spagnolo Joan Pedrero. Una nuova sfida attende l’iberico, un appuntamento che cade proprio in un anniversario speciale legato alla partecipazione di SHAD alla Dakar.

L’edizione 2023 del Rally più duro al mondo si svolgerà a partire dal 31 dicembre 2022 fino al 15 gennaio 2023 in Arabia Saudita.

Joan Pedrero ha dichiarato: “Quest'anno ricorre il 15° anniversario dal mio debutto al Rally Dakar, quindi abbiamo pensato di farlo in modo diverso, partecipando nella categoria Original by Motul. Ero alla ricerca di una motivazione particolare per questa nuova sfida, e questa lo è stata. L'obiettivo è quello di lottare fino alla fine per emergere nella classifica generale, correndo però in questa categoria così impegnativa. Cosa significa Original by Motul? Corriamo senza alcuna assistenza esterna! Niente meccanici e dormiamo per 23 giorni a terra. Ti viene dato un box di 80x45x30 cm e devi essere autosufficiente con tutto quello che ci sta dentro! Questa sfida mi motiva molto e credo di poter correre una Dakar eccezionale”.

Shad partecipa alla Dakar sfruttando questa sfida come laboratorio estremo

Obiettivo è sviluppare una tecnologia che sia presente sulla futura gamma di prodotti mettendo a frutto proprio l’esperienza maturata in questa sfida estrema, un banco di prova eccellente che evidenzia il risultato ottenuto nel settore Adventure, dove con i prodotti Terra, SHAD potrà fare la differenza.

Pedrero corre nella categoria più ostile e dura, a tal fine SHAD fornirà una sella specifica in grado di evitare sfregamento del corpo con le strutture della moto.