Shinzo Abe, funerali di Stato e proteste in piazza

Sono iniziati i funerali di Stato per Shinzo Abe, l'ex premier giapponese ucciso lo scorso 8 luglio. Migliaia le persone che partecipano alla cerimonia funebre, con più di 700 sono gli ospiti stranieri che sono arrivati per l'evento, inclusi circa 50 leader di stato attuali o precedenti. Massiccia la presenza delle forze di sicurezza, con oltre mille soldati che svolgeranno compiti cerimoniali. Il primo ministro Fumio Kishida ha ricevuto le ceneri contenute in una scatola cerimoniale e le ha consegnate agli ufficiali militari che le hanno posto nel centro della sala.

Fuori, però, non mancano le proteste, perché circa il 60 per cento della popolazione si dice contraria ai funerali di Stato. Decine di manifestanti si sono radunati nelle aree circostanti l'arena del Budokan per esprimere la loro insoddisfazione per l'evento. In particolare contestano il costo del funerale, che si stima raggiunga 1,67 milioni di yen, pari a circa 11,4 milioni di dollari che secondo i manifestanti potrebbero essere indirizzati verso questioni economiche più urgenti.

Tra i leader dall'estero ci sono il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, il primo ministro indiano Narendra Modi, il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong, il primo ministro australiano Anthony Albanese, il presidente vietnamita Nguyen Xuan Phuc, il primo ministro sudcoreano Han Duck-soo, il vicepresidente delle Filippine Sara Duterte-Carpio, vicepresidente dell'Indonesia Il presidente Ma'ruf Amin e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.